苗栗寄養家庭斷層 縣府呼籲「這件好事全家一起做」

苗栗縣寄養家庭5年來有19戶因健康等因素退出，目前35戶有10年資歷以下僅11戶、占約3成，寄養家庭的照顧模式對於兒少身心發展至為重要，縣府社會處籲請「這件好事全家一起做」，加入寄養家庭的行列。

寄養家庭的照顧模式，提供替代性家庭功能，尤其是對兒少而言，正是人格發展啟萌階段，寄養家庭提供完整的軟、硬體環境，讓安置兒少感受到溫暖及被照顧，縣府統計2017年至2022年共有19戶寄養家庭退出，新加入15戶。

社會處分析寄養家庭因面臨生涯周期的轉換、服務年齡逐年提高，體力、健康等緣故而終止服務，今年全縣僅42戶寄養家庭提供服務，加上部分因短暫休息、暫緩服務，目前僅35戶提供54名兒少寄養安置服務。分布在苗栗市等11鄉鎮市，卓蘭、南庄、三灣、泰安、銅鑼、西湖沒有任何寄養家庭。

此外，35戶寄養家庭資歷，1至5年8戶，5至10年3戶，10至15年13戶，15至18年7戶，18年以上4戶，分布在苗栗市等11鄉鎮市，卓蘭、南庄、三灣、泰安、銅鑼、西湖沒有任何寄養家庭。

社會處近年來放寬寄養家庭年齡、婚齡等條件，啟動照顧分級機制及補助，另提供在職寄養家長每人每年4000元健康檢查補助費，每年每人800元的團體傷害保險費，期待並鼓勵更多家庭加入寄養服務。

社會處呼籲「這件好事全家一起做」，預計今年6月3日在苗栗家扶中心，辦理寄養家庭招募說明會，電話洽詢037-360995縣府社會處保護服務科，或037-461234苗栗家扶中心。