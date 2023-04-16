敬老卡使用範圍再擴大 免費運動搭台鐵 張善政：明年起實施

桃園市政府擴大老人敬老卡使用範圍，鼓勵長者多使用或運動，市長張善政指示老人敬老卡系統修改明年起實施，市政府今天下午表示，目前桃園老人敬老卡適用公車客運、愛心計程車、機捷及運動中心場館優惠，敬老卡修改系統增加運動中心運動免費還有回饋，爭取搭乘台鐵優惠。

張善政為鼓勵長者運動、了解自己體能優缺點，找出最適合的運動，推動樂齡科技運動，他表示，為鼓勵長輩更加踴躍運動，希望老人敬老卡有更多使用彈性，現在到運動中心運動要扣點數，將來希望不扣點數，還會回饋點數「越運動點數越多」。

市府體育局長許彥輝十分重視推廣樂齡科技運動，原本第一期規畫5至6月執行樂齡運動，長者報名檢測體能和運動課程「需繳保證金200元，出席次數超過三分之二且完成前後測即可全額退費」，引發長者質疑後，許彥輝說，考量鼓勵長輩多運動，報名預繳保證金部分立即取消。