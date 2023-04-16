聽新聞
test
0:00 / 0:00
敬老卡使用範圍再擴大 免費運動搭台鐵 張善政：明年起實施
桃園市政府擴大老人敬老卡使用範圍，鼓勵長者多使用或運動，市長張善政指示老人敬老卡系統修改明年起實施，市政府今天下午表示，目前桃園老人敬老卡適用公車客運、愛心計程車、機捷及運動中心場館優惠，敬老卡修改系統增加運動中心運動免費還有回饋，爭取搭乘台鐵優惠。
張善政為鼓勵長者運動、了解自己體能優缺點，找出最適合的運動，推動樂齡科技運動，他表示，為鼓勵長輩更加踴躍運動，希望老人敬老卡有更多使用彈性，現在到運動中心運動要扣點數，將來希望不扣點數，還會回饋點數「越運動點數越多」。
市府體育局長許彥輝十分重視推廣樂齡科技運動，原本第一期規畫5至6月執行樂齡運動，長者報名檢測體能和運動課程「需繳保證金200元，出席次數超過三分之二且完成前後測即可全額退費」，引發長者質疑後，許彥輝說，考量鼓勵長輩多運動，報名預繳保證金部分立即取消。
桃園市政府表示，老人敬老卡長者每月補助社福點數800點，適用於16家公車客運378條路線，7家愛心計程車隊的2375輛計程車，搭乘機捷享5折優惠，可享9家運動中心場館門票及場館租借使用，目前交通局也已發文台鐵局爭取同意，希望明年起敬老卡適用搭乘台鐵列車，體育局考量敬老卡至運動中心免費運動使用、還有回饋點數，鼓勵長者多運動拿點數，等系統修改後實施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言