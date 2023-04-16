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桃園兒童蛀牙率超過4成 市府推動免費塗氟政策

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市兒童口腔異常率由前年45.1%降低至去年42.3%，但塗氟利用率低於全國，市府衛生局將持續推動免費塗氟政策。圖／桃園市政府提供
桃園市兒童口腔異常率由前年45.1%降低至去年42.3%，但塗氟利用率低於全國，市府衛生局將持續推動免費塗氟政策。圖／桃園市政府提供

衛生福利部調查學齡前兒童的齲齒率為48.52%，5歲兒童的齲齒率更高達65%，桃園市政府衛生局近2年推動塗氟政策，雖然兒童口腔異常率由前年45.1%降低至去年42.3%，但塗氟利用率為65.2%，仍低於全國70.1%，今年推動持續推動免費塗氟政策，預計將有5萬名幼童受惠。

衛生局表示，「塗氟及窩溝封填」可有效預防齲齒，目前補助6歲以下兒童，每半年免費牙齒塗氟服務一次，而12歲以下低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區的兒童，則是每3個月補助牙齒塗氟一次。

衛生局說，齲齒是學齡前兒童最常發生的疾病之一，而口腔問題會造成慢性口腔疼痛、語言發展、缺牙、口臭、牙齒排列不整齊等問題，塗氟可有效預防齲齒的發生，提醒家長定期帶兒童至牙科診所檢查及塗氟，飯後、睡前清潔口腔並減少甜食攝取，從小養成良好口腔保健。

衛生局指出，塗氟率不足仍有進步的空間，為提升學齡前兒童口腔健康及增加塗氟的便利性，將結合幼兒園及社區辦理「兒童整合性健康服務計畫」，提供學齡前兒童口腔檢查、塗氟服務，並推廣全國6歲以下兒童每半年塗氟政策。

衛生局提醒，衛福部公告今年2月1日起，需持健保卡及兒童健康手冊才能塗氟，請家長記得攜帶。目前桃園共有471家牙科院所提供6歲以下兒童，每半年1次牙齒塗氟，326家牙科院所提供6至12歲國小兒童，以及恆牙第1大臼齒窩溝封填服務，院所名單可至網站查詢

衛生局 牙齒 桃園

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