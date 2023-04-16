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螢火蟲來了！ 新竹北埔推出多條喝茶賞螢輕旅行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北埔是新竹著名賞螢秘境，4、5月多有螢火蟲出沒。圖／北埔鄉公所南外社區
北埔是新竹著名賞螢秘境，4、5月多有螢火蟲出沒。圖／北埔鄉公所南外社區

新竹北埔因有豐富自然的農村環境，每年入春便能開始看到螢火蟲出沒，今年鄉公所與各村社區合作，推出「坵城四祭茶城尋春」遶山花、品茗茶席及夜間賞螢輕旅行活動，將在4月29日及5月6日舉辦，希望外地遊客來北埔體驗客家小鎮魅力。

北埔鄉公所表示，北埔不只有老街，還有自然的山林環境，為了讓更多遊客體驗道地的客家料理、品嘗最回甘的膨風茶，鄉公所與五指山觀光發展協會、大湖社區發展協會、南埔社區發展協會及南外社區發展協會合作，共推出4條輕旅行路線，要在螢火蟲季用不一樣的賞螢旅行吸引遊客。

由五指山觀光發展協會負責的外坪村路線，將帶遊客在五指山感受森林的靜謐悠遠，還會用當地的山採食材作為料理，搭配膨風茶讓遊客品嘗，夜晚時則會帶遊客走入山林欣賞螢火蟲。

南埔村路線則是讓遊客在台灣國產木材「南埔細廳下」體驗生活茶席，由茶師帶領，品味北埔友善茶農照顧的手作茶及職人特製的禪風茶點，還會帶遊客親自用雙手編織稻草，入夜再到南外蝶村賞螢步道看螢火蟲。

大湖村路線更是搭配同時期的桐花季，讓遊客能在桐花樹下品嘗由在地茶人奉上的北埔膨風茶，品完茗茶，由職人帶領製作手機架DIY，並品嘗具有在地特色風味餐，如客家炒粄條、仙草茶，入夜後再由返鄉青農帶遊客進入大湖村螢火蟲秘境夜訪。

南坑村路線則由南外社區主辦，因南外社區有著名的蝴蝶生態，在南外社區遊客可以感受豐富大自然的奇景，植物長新芽，綻放花朵，動物昆蟲們都甦醒活躍起來，一景一物都令人感動，入夜還同樣到山林裡跟著一閃一閃發光的螢火蟲跳舞。

此外，鄉公所也推出北埔老街古蹟巡禮，由導覽解說員帶領遊客漫遊北埔小鎮古蹟，古蹟巡禮完後再回到鄧南光影像紀念館品嘗北埔膨風茶。

北埔夜間賞螢輕旅行報名資訊：

外坪場，五指山觀光發展協會，專線035803601 ，報名連結請點此。

大湖場，大湖社區發展協會，專線0933129288 ，報名連結請點此。

南埔場，南埔社區發展協會，專線035805590 ，報名連結請點此。

南坑場，南外社區發展協會，專線0933975657葉村長，報名連結請點此。

螢火蟲季到，北埔鄉公所推出賞螢輕旅行。圖／北埔鄉公所
螢火蟲季到，北埔鄉公所推出賞螢輕旅行。圖／北埔鄉公所

北埔 螢火蟲 賞螢

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