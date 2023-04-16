新竹市「伯公照護站」增4站 落實老幼同樂及客語向下扎根

為實現「客庄不再有醫療偏鄉」願景，新竹市府搭配客委會「建構客庄伯公醫療行動網」和「推動夥房銀髮照顧中心」政策及衛福部「長照計畫」，於市區客庄推動「伯公照護站」，提供客家文化環境建構、客語志工、客家藝文活動、送藥到點、行動醫療等服務；文化局指出，今年將再增加4個伯公照護站點，竹市站點已達19站，希望持續推廣老幼共學，傳承客家文化。

文化局指出，新增4個站點分別為「新竹市東區水源社區發展協會」、「黃志豪職能治療所（新莊里） 」、「黃志豪職能治療所（明湖里）」及「黃志豪職能治療所（福林里）」，後續也向客委會爭取超過101萬元經費，希望未來有更多長照站加入該計畫，為客庄地區長者提供更好的照護和生活品質。

文化局說，「伯公照護站」主要以推廣客家文化活動為主，並以「老幼同樂」為重點推動方向，目的是善用「伯公照護站」內具各類專長的長者擔任授課講師，至學校、社區傳授其經驗或專長，創造客語溝通情境，以落實老幼同樂及客語學習向下扎根目標。

「伯公照護站」不僅讓客家長者踏出家門，在熟悉的客家氛圍中用客語交談，並和其他的長者一起做活動，自然而然接受照護，接納陪伴，更讓長者彼此相互照應，樂活老年生活；也讓在地客家子弟接受專業照護訓練，提供在地就業機會，並藉由客庄年輕世代與長者緊密相處過程，建立跨世代之間的情感連結，薪火相傳客家的語言文化。

比如竹市「伯公照護站」之一的「新竹市香山區香村社區發展協會」與「同心園幼兒園」所合作的杯墊彩繪課程，活動時爺爺奶奶以客語開場，並以字卡輔助講解客語日常會話，過程中藉由不斷重述客語詞彙加深小朋友印象，並指導小朋友各種顏色的客語說法，引導小朋友實際應用客語，營造客語友善環境，讓小朋友自然而然學習客語。