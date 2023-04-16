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半票優惠到9月底！拉拉山國家森林遊樂區明天開園 議員民眾有話說

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，樹齡 1495年的24號紅檜巨木等神木等你參觀。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，樹齡 1495年的24號紅檜巨木等神木等你參觀。圖／新竹林管處提供

明天（4月18日）全台第19個國家森林遊區的「拉拉山國家森林遊樂區」開園！園區位於台灣中海拔霧林帶，保留原始林相及巨木群，動植物生態資源相當豐富，明天起至9月30日止優待票及免票外，民眾入園一律只收半票100元，可至園區健走遊樂玩一天。

桃園市府復興區桃116線終點林班口進入拉拉山國家森林遊樂區，由拉拉巨木區轉型，園區約81.6公頃，海拔1400到1900公尺，始林相完整，高聳入天24棵巨木群及3公里木棧道，過去民眾進入巨木區遊玩免收費，明天拉拉山國家森林遊樂區開園正式收費入園。

市議員李柏坊表示，拉拉山國家森林遊樂區開園收費，與其他國家風景區相比，包括環境設施和服務品質是否已達收費標準，如果沒有達標就收費，是會被民眾拒絕或批評，未來開始全票200元收費，實際環境優化與之前免收費差異點在那裡，林管處要說清楚。

中壢鄭姓市民表示，他和妻子常去拉拉山巨木區健行運動，主要是喜歡園區雲霧繚繞、巨木群的神木壯觀，健行活重吸收芬多精，如果入園開始收費，若以全票200元體驗森林遊園，與過去免費相比收費高，未來遊樂設施不夠多元或好玩，勢必影響遊客遊玩意願。

新竹林管處表示，拉拉山國家森林遊樂區增設遊樂設施園及步道系統，為提升園區遊憩安全及服務品質，採使用者付費酌收環境清潔維護費、遊樂設施使用費，全票200元、半票100元、65歲以上長者及3歲到6歲兒童、小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票。

為慶祝開園，明天起至9月30日止，優待票及免票外，入園門票一律半票100元收費，5個多月入園半票優惠，如果搭乘和新竹林管處合作的「拉拉山車隊」接駁入園，可再享門票8折優惠。

桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，至9月30日前入園100元優惠。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，至9月30日前入園100元優惠。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，至9月30日前入園100元優惠。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，至9月30日前入園100元優惠。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，售票處（見圖）售票至9月30日前，入園100元優惠。圖／新竹林管處提供
桃園市拉拉山國家森林遊樂區明天開園，售票處（見圖）售票至9月30日前，入園100元優惠。圖／新竹林管處提供

拉拉山 森林遊樂區 新竹

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