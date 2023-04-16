桃園2大生活圈道路規畫 民代要求加快期程

桃園市政府近期推動生活圈道路2號及6號的規畫，地方民代要求期程應加速，據工務局表示，目前生活圈2號已送修正意見，待內政部審查；而生活圈6號道路分為4階段開闢，目前第一段中的延平路段，待用地取得最快年底即可開工。

工務局表示，生活圈2號道路自中壢中園路至中正路，再銜接既有的三民路，長約4公里，30米寬，內政部都委會去年7月召開審查會議，要求補件，已於今年3月完成，待內政部排審。目前將辦理用地取得及工程規畫前置作業，將優先闢建中正路至新生路路段。

而生活圈6號道路，工務局說明，全長13.5km，與桃園綠線、線延伸中壢段、台北捷運三鶯線共線，分為4段開闢，總經費初估逾百億，第1段從八德區和強路至介壽路、第2段從介壽路至建德路、第3段從建德路至崁頂路、第4段從崁頂路至台66線。

工務局說，生活圈6號道路第1段又分為A、B、C、D等4段，其中A段延平路3期與三鶯延伸共建的部分路寬將為30至35米，預計年底開工，其他B、C、D段路寬預計為20至30米，都市計畫變更草案還在研擬中，預計下半年度會提交都發局審查。

工務局指出，第2段目前已交由捷運工程局連同捷運工程施工中，預計2030和捷運工程一起完工。第3段的部分，為捷運場站位置調整，預定會在7至8月，再開一次說明會，目標年底前完成定線。第4段則銜接到台66線，目前沒有那麼急迫，須等前3段規畫完畢後，再行啟動。

工務局說，因為都市計畫後開闢道路的補助計畫較高，通常會辦理都市計畫後，送交內政部審查完成後，再向內政部申請生活圈道路的補助，可額外獲得25%的用地費補助；但非都市土地，僅補助工程費用。

議員黃崇真表示，目前內壢交流道到中壢中正路，只能走路幅不寬的產業道路，不然就是要繞道環北路非常麻煩，已會造成嚴重的交通壅塞，希望市府能加快生活圈2號道路的開闢期程，打通中壢及觀音的交通動脈。