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縣長選舉延長賽？ 國民黨苗縣立委第一選區恐上演

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長徐耀昌（中）卸任後，不時與縣鍾東錦（右）、議長李文斌（左）同框，有可能再選下屆立委。圖／本報資料照片
苗栗縣前縣長徐耀昌（中）卸任後，不時與縣鍾東錦（右）、議長李文斌（左）同框，有可能再選下屆立委。圖／本報資料照片

苗栗縣下屆立委選舉，國民黨內17日至19日領表登記，其中，第二選區（山線）可能上演前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍之爭，徐、邱於縣長選舉分屬藍軍不同陣營，一些政壇人士形容是縣長選舉的延長賽。

國民黨17日至19日辦理第二階段提名領表登記，苗栗縣黨部主委邱一峰表示，黨部沒有既定立場，歡迎黨員登記，如果有多人登記，將先協調，如果協調不成，再辦理初選，今年5月21日前完成提名。

徐耀昌於縣長選舉力挺無黨籍縣長鍾東錦，兩任縣長卸任後不時與同陣營的鍾東錦、縣議會議長李文斌等人同框，傳出徐將再披戰袍選立委，徐耀昌受訪沒有鬆口，表示尚未決定是否登記，不過，「確實有很多人希望我再選立委」，因為鍾東錦比較欠缺是中央人脈，他可以補不足，並搭配縣政爭取建設。

邱鎮軍去年同額選舉，連任第二任市長，選舉期間與立委徐志榮等人支持國民黨提名謝福弘，邱鎮軍說，徐志榮如果競選連任立委名正言順，如果徐志榮不選，他才會考慮，不論結果如何，他都希望國民黨和諧團結。

這屆縣長選舉，徐志榮婉拒國民黨提名參選，至於是否競選連任立委，還沒有公開表態，一些支持者希望他能夠至少再選一屆，徐沒有接電話，無法得知他的說法。

政壇人士指出，國黨苗栗縣立委第一選區（海線）比較單純，竹南鎮長方進興表明如果立委陳超明要選，他就不會選，陳超明代表國民黨選連任幾成定局，至於第二選區最後可能是徐耀昌、邱鎮軍爭取出線，繼縣長選舉後，兩股藍軍勢力再較勁。

苗栗市長邱鎮軍尊重立委徐志榮，如果徐不選，國民黨內他將會登記。圖／本報資料照片
苗栗市長邱鎮軍尊重立委徐志榮，如果徐不選，國民黨內他將會登記。圖／本報資料照片

國民黨 邱鎮軍

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