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施工鐵板不平人絆倒受傷挨批 竹市府允加強稽查

中央社／ 新竹市15日電

新竹市文雅里長朱毅日前接獲里民反映，指稱巷口水溝蓋修復工程所鋪設的鐵板不平，導致有人絆倒受傷，認為工程品質太差。新竹市政府表示，將加強稽查及處分，確保施工品質。

朱毅今天告訴中央社記者，日前收到里民反映相關問題後，他到現場了解狀況，發現工程現場不只是鐵板有問題，連警示燈號也未設置，「工程品質實在太差了」。

他指出，根據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例規定，施工單位要在挖掘前3天通知里辦公處，但很多包商都沒有遵守，導致里辦公處沒辦法提前通知附近居民有所準備，引起居民不滿，包商未遵守規則也都沒有受到市府裁罰。

朱毅表示，他曾在里長的會議上提出相關問題，希望市府能嚴格執行相關規定，對於違反規定的公共工程包商應該採取罰款或扣款措施，以提升整體公共工程品質。

對此，新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者指出，里長反映的是台電及新竹市北區公所施工項目，經查協力廠商有部分未確實遵守自治條例規定，新竹市工務處將加強稽查及處分，也會要求督導單位及廠商務必做到資訊周知、敦親睦鄰，並確保施工品質。

新竹 台電

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