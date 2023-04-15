國際獅子會300G2區贈桃園2冷藏車和百萬 助市府顧弱勢
桃園市長張善政今天下午前往八德區，出席國際獅子會300G2區贈市府愛心冷藏（凍）車，並肯定國際獅子會一向團結熱心，會員事業有成而且總是熱情投入社會公益，今天也是年會有近3000名獅友出席，他要特別感謝捐贈2輛冷藏（凍）物資車，以及100萬元給社會救助金專戶的義舉，期盼未來持續攜手同心，共同把社會救助工作做得更好。
蔡英文總統、行政院長陳建仁今年2月4日到桃園了解安家實銀行物運作情形，市政府就表示各實物銀行站雖然有冰箱可以保存需要低溫冷藏、冷凍的食材，但是缺少低溫冷藏車運送，雖然陳建仁表示會通盤研究，不過桃園市政府在獅子會協助下快速實現心願，而且一次贈兩輛冷藏（凍）車，讓張善政、社會局和投入這項服務工作的團隊相當欣慰。
社會局長陳寶民表示，國際獅子會300G2區除了捐贈2輛市值逾500萬元的愛心冷藏（凍）物資車外，還有100萬元捐入社會救助金專戶，不只協助給安家實物銀行採購物資，也解決低溫運送家戶鮮食問題，未來安家實物銀行也會善用冷藏（凍）物資車，結合各社區分行宣導活動，巡迴偏遠地區及山區，把捐贈的物資送到每個弱勢家戶，滿足基本生活需求，讓愛心資源不再有距離。
立委萬美玲、市議員陳美梅、國際獅子會300G2區總監劉貴足、秘書長陳禺之、財務長簡茂彬、年會主席蘇俊宇都出席贈車活動。
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