中壢4500人冒雨健走 張善政不忘提醒民眾「這件事」

桃園中壢今上午於老街溪沿岸舉行健走活動，雖然下著小雨，卻仍有約4500名民眾一同共襄盛舉，桃園市長張善政今也一同出席幫大家加油打氣並表示，老街溪沿岸相當舒適，民眾平時也可到此感受河岸風光。

中壢區鴻兔大展全民健走活動，今共約4500位民眾參與，張善政表示，今日健走活動主要路線是老街溪步道，雖下著小雨，但參與的民眾熱情依舊不減，將從中壢光明公園出發，沿著老街溪步道至新勢公園翠堤橋折返，全長約4公里，尤其老街溪河岸是中壢很好的健走環境，民眾除了參加健走活動外，平日也可到老街溪畔散步，感受舒適宜人的河岸風光。

中壢區長李日強指出，老街溪向北一路流經了平鎮、中壢、大園等區域，是中壢重要的河川，此次健走路段坡度平坦，並可欣賞沿途美麗的河岸風光，適合全家大小一起走，期望透過本次活動，讓更多人看見中壢水岸城市的美好。