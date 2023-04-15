「雜草比人還高」市立新竹幼兒園重建等2年沒動靜 原因曝光

新竹市立新竹幼兒園擁百年歷史，竹市府2021年宣布原地重建，並預告2023年完工啟用，但事隔近2年，新竹幼兒園依舊大門深鎖，「雜草長到比人還高」，家長等不到原地重建動工，抱怨連連。市府回應，過去2年辦理建照取得、結構審查，且工程流標4次造成延宕，下周將辦邀標說明會。

新竹市立新竹幼兒園位於新竹市西大路上，占地800坪號稱是新竹市面積最大的幼兒園。但早年因為都市計畫疏漏，幼兒園土地被畫為停車場用地，致使老舊校舍數十年來無法改建，竹市府前幾年透過都市計畫專案變更，終於在2020年修正為文教用地。

好不容易地目變更完成，竹市府順勢在2021年4月宣布將以1.3億元原地重建，當時也完成規畫設計，表示重建幼兒園將保留既有老樹、植栽，搭配小山丘、淺水池，「打造有如公園美景」，預計在2023年重生，屆時新增5個班級，總計招收340名幼童。

當時配合新竹幼兒園原地重建計畫，多名學童移往福林非營利幼兒園安置就讀迄今，有家長抱怨幼兒園重建進度嚴重落後，自己的孩子都要畢業了，還是無法回來就讀。

竹市府教育處回應，過去將近2年時間在進行建照取得、結構審查以及招標程序，去年下半年開始上網招標，但招標4次都流標，分析可能是因幼兒園基地位於巷弄內，施工車輛出入不易，目前也在積極辦理訪商並評估市場合理價格，將檢討提高預算金額。

教育處預計17日將舉辦公開招標說明會，連同新竹幼兒園新建工程、關埔國小三期工程邀來建築師，向潛在廠商說明工程規畫，希望能順利邀標成功，盡快發包動工。

時代力量議員蔡惠婷去年底就曾質詢關切新竹幼兒園重建進度，她認為，市府2021年宣布原地重建，隨即將孩童與老師安置到其他幼兒園，但等待工程的空窗期比想像中長，反而讓安置的幼兒園學習空間持續被壓縮，不利教學品質，也損及孩子受教權。