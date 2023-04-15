又要停？才挖斷管線上萬戶停水惹怨 桃園急撤2停水公告

桃園市龍潭、大溪12、13日又停水合計1萬多戶受影響，民進黨籍市議員陳治文日前在議會質詢結束後，忍不住向副市長蘇俊賓抱怨，痛批今年初到現在停水停電頻繁到太離譜的地步，要市府拿出強硬的態度約束管線單位。

陳治文指出，4月12日是水公司在大溪、龍潭交界維修管線挖破瓦斯管被迫停水處理，隔天中華電信在龍潭區三坑路段施工挖破自來水管，兩件工地疏失造成1萬多戶停水。今年1月7日龍潭三坑抽站水幹管爆管引發桃園3天大停水，經濟部長王美花3月2日還到桃園了解自來水管線修護汰舊工作，並要求水公司加速辦理汰換工程，降低漏水損失及提升供水服務品質。

陳治文說，沒想到距離這兩件事沒多久，又發生幾次規模不同的突發性停水，12、13日更是一件接一件，水公司也知道難為情，原訂14、17日兩天原本要在大溪、八德維修自來水管，合計影響5200多戶，不過因為前面幾次施工造成意外停水，水公司考量民眾感受，少見取消停水公告。

陳治文要求市府要拿出強硬的做為，雖然自來水、中華電信、台電等單位不是市府所屬單位，有的施工路段在省道歸交通部管，但是停水停電受害的是桃園鄉親，市府應該向中央交涉和藉由掌握路權等手段，有效規範及要求管線單位配合。

市府經發局等單位表示，張善政市長第一次出席行政院會時，就當面向行政院長陳建仁表示，管線引發的民怨需要中央與地方協力改善，希望中央責成自來水公司全面檢討桃園老舊管線，減少爆管的情形發生，後續就有經濟部長到桃園了解水情和自來水管汰換工作的行程。

立法委員呂玉玲表示，全台漏水率居高不下，根據自來水公司統計，2020年全台總漏水量高達4.56億噸，這已經超過石門水庫目前2倍的有效蓄水量。台水公司雖然為改善漏水率，在近10年計畫投入至少1000億元經費，目標在2024年底降低漏水率至12%，每年約可省下2.02億噸的水資源，約是一座石門水庫的蓄水量，但各地自來水管線老舊問題仍頻傳。

呂玉玲也以1月7日龍潭區三坑抽水站爆管事件為例，當時造成全桃園33萬戶無預警停水，後續復水進度緩慢引起民怨，而除了老舊管線的淘汰更新沒有到位外，也讓外界質疑自來水公司的危機處理能力有待加強。

呂玉玲坦言，台灣自來水公司雖然連年虧損，累計負債900多億元，但是政府都有額外投資補貼，所以這並不代表自來水公司沒有預算和人力執行老舊自來水管線的汰換。

呂玉玲強調，自來水公司應該針對全台灣的自來水管線進行總檢討，不要總是「挖東牆補西牆」。同時經濟部應該比照台電虧損，挹注特別預算，以專案計畫的模式，讓台水強化改善漏水率，降低無預警停水事件的發生。

立法委員萬美玲表示，不管自來水或台電、中油公司等國營事業的業務和民生息息相關，除了要訂出營運獲利目標，但也要兼負民生的責任。自來水公司過去為預防水荒和水利署等單位合作開闢水源，但是在節流方面的政策表現卻不理想，沒把汰換管線的事放在心上，不能以虧損卸責汰換管線，政府在這方面過去就有政策有預算，但是未落實，換管線和虧損是兩件事，不能混為一談。

萬美玲說，除了汰換管線，自來水公司在管線的管理方面也不夠認真，公司每年都編預算汰換管線，但是沒有落實優先順序，後面的管理工作也不到位，像龍潭三坑加壓站爆管就曝露管理和技術、經驗方面的缺失，搶修又抓不準時間，可以24小時內甚至更短的時間完成搶修，結果花了3天的時間，通知民眾恢復供水的時間一延再延，民怨四起。

萬美玲舉例三坑抽水站爆管搶修工作，抨擊水公司執行力、效率都差，這樣的話「給你再多的預算也沒用」，如果執行力不佳卻用虧損當理由，只能說政府沒魄力、不用心。