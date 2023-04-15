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打通瓶頸 擬將中壢小巷通至八德新生路造福居民

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄰近忠貞市場的桃園中壢龍東路73巷，現況為1死巷道路，不過距離新生路相當近，地方希望能開通這條瓶頸道路。圖／工務局提供
鄰近忠貞市場的桃園中壢龍東路73巷，現況為1死巷道路，不過距離新生路相當近，地方希望能開通這條瓶頸道路。圖／工務局提供

鄰近忠貞市場的桃園中壢龍東路73巷，現況為1死巷道路，不過距離新生路相當近，地方希望能開通這條瓶頸道路，民代也獲陳情希望多一個橫向聯繫。桃園市工務局回應，目前公所已有提報打通道路相關計畫，將滾動式調整，該空地為市府管轄的都市計畫道路用地，施工期程尚未確定，但預計開闢170公尺、寬10公尺道路通往八德新生路，工程經費預估1000多萬元。

議員邱奕勝表示，龍東路73巷位處中壢、平鎮、八德等三區交界，加上八德新生路附近現也也逐漸發展，地方民眾有提出這樣的需求，且先前會勘發現，龍東路73巷通往新生路的瓶頸地區，現況唯一空地，在土地取得上相對容易，若能開通可造福各方用路人。

邱奕勝說，若能打開這條道路的瓶頸，附近居民就不需要再繞路，可直接到大條的新生路，不用繞路才能抵達，往來八德、中壢也多了一個橫向聯繫。

中壢區公所工務課表示，日前會勘後已有提出相關的瓶頸實施要點及拓寬規畫給工務局，交由工務局審議修正，若順利完成後，就可以開闢。

工務局指出，過去這塊土地部分為八德公墓，不過早已遷葬完成，土地過去有簡易整治，現狀未有地上物，現為市府管轄的都市計畫道路用地，因此不需要用地費，要開闢相對簡單。

工務局說，已收到公所所提的瓶頸計畫，所有內容仍在審議並滾動式調整中，但預計開闢170公尺、寬10公尺道路通往八德新生路，工程經費預估1000多萬元。

桃園中壢龍東路73巷，現況為1死巷道路，不過距離新生路相當近，地方希望能開通這條瓶頸道路，目前工務局審議中。圖／工務局提供
桃園中壢龍東路73巷，現況為1死巷道路，不過距離新生路相當近，地方希望能開通這條瓶頸道路，目前工務局審議中。圖／工務局提供

都市計畫 桃園 邱奕勝

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