桃園首次發布4名猴痘確診病例 皆30歲青年且近期未出國

桃園市衛生局今天上午證實桃園出現4例猴痘確診病例，個案近期並無出國旅遊史，目前已接受治療；據了解4名確診者都是男子年齡約30歲上下，雖然彼此之間都沒有關聯，但是隨著疫情有升高趨勢，不排除後續還有更多的確診者。

衛生局呼籲民眾自我評估「近6個月內曾有高風險性行為」的人，應積極預約猴痘疫苗接種，也要避免與陌生人親密接觸或發生未保護性行為、減少性伴侶數，保持良好的防疫衛生習慣，保護自身健康。若近期內曾與他人有過親密接觸或接觸到他人皮膚上的病灶，出現發燒、皮膚紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應儘速就醫，同時告知醫師旅遊史與接觸史，以利醫師早期診斷早期治療。

衛生局表示，為預防傳播風險，桃園市有5家醫院：衛福部桃園醫院、桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、中壢天晟醫院及林口長庚醫院提供猴痘疫苗接種服務，不過要接種的民眾還是必須先到疾管署官網登記，至4月14日共有1750人完成猴痘接種意願登記，目前還有接種名額，符合暴露前預防疫苗接種對象者，請踴躍至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺https://mpox.cdc.gov.tw/預約接種。

衛生局說明，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內猴痘疫情截至4月11日止已累計25例確定病例，提醒醫療院所猴痘為第二類法定傳染病，凡符合通報定義者，應於24小時內完成通報。猴痘傳染途徑主要是由呼吸道分泌物、損傷皮膚和黏膜等接觸傳染，飛沫傳染通常是長時間面對面接觸，民眾做好防護措施如避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，佩戴口罩、手部清潔、避免接觸猴痘感染者，即不需要過度緊張。

另外，民眾若接獲衛生單位疫調通知曾與確診個案接觸，也請配合相關防疫措施，共同避免疫情散布。民眾如有相關問題可撥打防疫專線0800033355或1999洽詢。