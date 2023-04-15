桃園綠捷跨南崁溪「合龍」美麗蝴蝶雙翅 搭飛機看得見

桃園市長張善政今天上午前往大園區，參加桃園捷運綠線GC01標高架段工程跨南崁溪橋鋼構吊裝「合龍」，並表示景觀橋鋼梁節塊吊裝合龍後，代表桃園捷運綠線高架段北段工區的3座重要鋼構橋梁都接近完工，也是捷運綠線一步一腳印邁向完成的重要里程碑。

張善政說，蓋房子上梁時也就是象徵快蓋好了，鋼拱橋什麼儀式象徵快蓋好了？就是「合龍」，捷運綠線GC01標跨南崁溪鋼拱橋合龍，代表橋快蓋好了。GC01標北區段有3座橋，前面完成的兩座分別為跨茄苳溪（上部結構）、高鐵，今天完成跨南崁溪「合龍」也是上部結構，也意味捷運綠線高架段3座重要橋梁都完成，是非常重要的里程碑。

張善政指出，捷運綠線高架工程跨南崁溪的橋非常漂亮，像蝴蝶的雙翅，由林桐炎工程顧問公司設計，林同炎是華人在世界上非常傑出的工程師，團隊在歐美設計許多橋梁傑作。早年他還在美國求學時，林桐炎任教加州柏克萊大學土木系，柏古萊也是全世界土木系排名第一的學校，他在史丹佛土木系研究所求學時，林桐炎來系上演講，談他設橋的理念，當加入中國人陰陽融合的理念，當時讓他覺得原來中國文化可以和現代技術有這麼好的結合。

立法委員張育美、市議員徐其萬、游吾和、劉勝全和附近地區的里長都到場，還和張善政在要合龍的鋼梁上簽名，大家冒大雨抬頭看工作團隊吊起鋼梁順利安裝，熱烈鼓掌肯定工程團隊的表現。

張善政說，這座跨南崁溪的橋梁雖然只有115公尺不長，但是像蝴蝶要展翅高飛的造型非常好看，也象徵桃園要高飛。鋼拱橋就在桃園國際機場北側，未來機場旅客搭飛機無論入出境，都可以看見南崁溪蝴蝶造型的鋼拱橋，國人搭機降落時看見這坐橋就知道回到家了，而且這麼橋由國際知名團隊設計，也將成為大園區的最美地標，讓地方引以為傲。

捷工局表示，捷運綠線GC01標高架段統包工程全長約10.03公里。包含7座高架車站，107年8月開工，北段工區有3座重要的鋼構橋梁，分別為2座跨河橋跨茄苳溪、南崁溪，及一座跨越高鐵的高架橋，跨茄苳溪橋於110年12月17日，跨越高鐵的高架橋今年年1月5日完成吊裝，今天也順利完成鋼構吊裝合龍。