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天降甘霖石門水庫緊急人工增雨 估可有近百毫米降雨量

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫今上午有零星降雨，緊急實施人工增雨作業。圖／北水局提供
石門水庫今上午有零星降雨，緊急實施人工增雨作業。圖／北水局提供

今上午桃園各地有雨，截至上午10時許，石門水庫蓄水量為8363萬噸，蓄水率40.75%，水位227.61公尺。今上午石門水庫羅浮施放今年第7次焰劑、寶二水庫則施放今年第5次焰劑人工增雨。根據氣象局預估，今北部集水區可累積50至100毫米降雨量；北區水資源局也推估石門水庫可穩定供水至5月底，但仍需節約用水。

石門水庫蓄水量為8363萬，若比較2021年百年大旱同期蓄水量，當時7300萬噸，目前仍高出約1000萬噸。北水局表示，中央氣象局有通知昨日及今日，有雨系會進入北台灣，因此今相關團隊發現上午雲層較低且有些微降雨，便實施無人機、地面焰劑及高空焰劑人工增雨。

北水局表示，透過於石門及寶二水庫人工增雨，期盼能讓水情持續穩定，目前已接近枯水期的尾聲，翡翠水庫仍有6成多蓄水量，能持續支援到板新地區達到每日80萬噸以上，可減少石門水庫供應板新地區水量。

北水局說，因稻作進入本田期，所需灌溉用水量減少，與水利署桃園跟石門管理處協調，供應4天水源灌溉停6天不供水，保持稻作根部都有水分方式，讓稻作仍可正常生長。

北水局指出，據目前掌握，石門水庫能穩定供水至5月底，仍呼籲節約用水，並加強水情監控，確保石門水庫穩定供水時程能延長。

今上午石門水庫羅浮施放今年第7次焰劑、寶二水庫則施放今年第5次焰劑人工增雨。圖／北水局提供
今上午石門水庫羅浮施放今年第7次焰劑、寶二水庫則施放今年第5次焰劑人工增雨。圖／北水局提供
石門水庫今上午雲層較低且有些微降雨，便實施無人機、地面焰劑及高空焰劑人工增雨作業。圖／北水局提供
石門水庫今上午雲層較低且有些微降雨，便實施無人機、地面焰劑及高空焰劑人工增雨作業。圖／北水局提供

石門水庫 氣象局 桃園

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