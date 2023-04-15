國際級音樂家殷巴爾與齊柏絲坦來了 今晚登新竹演藝廳
台北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra）2023年大師系列《殷巴爾與齊柏絲坦》將於今天（15日）晚間7時30分於新竹市文化局演藝廳演出，今晚邀請桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）與當代鋼琴名家莉莉亞．齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）同台共演，採售票演出，歡迎古典樂迷購票入場。
竹市府文化局表示，殷巴爾（Eliahu Inbal）為當代詮釋馬勒、蕭斯塔科維契及布魯克納最聞名的指揮家之一，2019年起擔任TSO首席指揮期間，逐場帶領樂團完成馬勒全套交響曲，獲熱烈回響，2023年起以桂冠指揮身分繼續帶領TSO邁向下一個里程碑。
另，齊柏絲坦（Zilberstein）則於1987年布梭尼鋼琴大賽榮獲桂冠，自此於國際舞台大放異彩，該獎在她之後長達5年的時間沒有金牌得主，成功樹立「齊柏絲坦障礙」。
文化局說明，今晚在新竹市演藝廳的音樂會上半場曲目為布拉姆斯（Johannes Brahms）D小調第一號鋼琴協奏曲（Piano Concerto No.1 in D Minor, Op.15），琴鍵上的女王化身傳情邱比特，傾訴布拉姆斯對克拉拉的深摯戀慕。
下半場為指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）拿手的布魯克納（Anton Bruckner）D小調第三號交響曲（Symphony No.3 in D Minor, WAB103，1873年版本），兩位名家、兩部不朽經典，共同登台演出相當難得。
竹市府文化局長錢康明表示，音樂是陶冶生活的養分，今晚在新竹市文化局演藝廳就可以欣賞到國際級的音樂家演出，絕對讓新竹市樂迷們大呼過癮。TSO《殷巴爾與齊柏絲坦》購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活（https://reurl.cc/WDMEO7），或電洽台北市立交響樂團 (02)2578-6731分機724。
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