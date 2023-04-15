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竹東9成遊戲場封閉 鎮長宣布改善預算通過 加碼2新公園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鎮長郭遠彰宣布，公所團隊擬竹東公園總體檢及特色再造計畫，經費為2819萬元，已獲代表會臨時會通過預算。圖／本報資料照片
鎮長郭遠彰宣布，公所團隊擬竹東公園總體檢及特色再造計畫，經費為2819萬元，已獲代表會臨時會通過預算。圖／本報資料照片

新竹縣竹東鎮12座有遊具設施的兒童遊戲場，其中11座依新規範檢驗判定不合格，必須檢驗及修繕，且已封閉近3個月，鎮長郭遠彰表示，公所團隊擬竹東公園總體檢及特色再造計畫，經費為2819萬元，已獲代表會臨時會通過預算，預計每兩個月改善3座既有公園設施，並在11月前完成2座主題特色公園，讓家長們有帶孩童放電的遊戲基地。

竹東鎮內12處公園就有11處檢驗不合格，包含熱門的台泥親子公園、二重親子公園等，僅唯一一處至善公園合格，目前照常對外開放，其餘不合格的公園遊具都已經封閉，現場也貼起告示，禁止民眾利用。

鎮公所說明，當時封閉兒童遊具的公園包括，鐵道親子公園、文林大公園、二重親子公園、台鐵橋下公園、台泥公園、信義公園、中正公園、新正公園、大同來寮廣場、富貴公園及惠安公園等11處。

郭遠彰表示，他深知兒童遊戲場對小孩身心發展的重要性，今年1月就視察了這11座公園，聽取公所團隊的專案報告，且為符合中央規範，讓孩子在安全的地方遊玩，不得不作封閉公園這個困難決定，他也立刻示公所團隊擬定竹東公園總體檢及特色再造計畫，經費為2819萬元，針對這11座公園重新檢視，並在竹東鎮內及外五里各選定一處打造特色公園。

該計畫經費因中央未有相對應的計畫可以補助，經與代表會溝通後，由公所辦理第一次追加減預算時編列預算，在3月份的代表會臨時會通過預算。

郭遠彰指出，公所已著手委託檢驗及設計相關作業，將採3332漸進式辦理改善這11座公園，即每二個月改善3座既有公園設施，並在11月前完成2座主題特色公園，打造使孩子能有不受干擾自由遊戲的空間，讓家長們有帶孩童放電的遊戲基地。

竹東台泥親子公園有攀爬、跳躍等多項設施，因尚未通過設施安全管理檢驗，拉封鎖線禁止使用。圖／本報資料照片
竹東台泥親子公園有攀爬、跳躍等多項設施，因尚未通過設施安全管理檢驗，拉封鎖線禁止使用。圖／本報資料照片

親子 團隊 新竹

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