影／橫山槑齋佛塔造型奇特 建物內部曝光...背後是主人傳承的心意

新竹縣內灣南坪登山口有一座造型非常別緻的建築物，外型是古印度佛窟式建造的當代建築，裡面還珍藏一部大悲咒88尊法像，以自然工法打造，這棟綠建築物以自然採光為主，無空調，挑高三樓半，讓人仿佛置身在洞窟內，感受寧靜又莊嚴的時刻。

這棟建築物又稱「槑齋」，私宅的主人是黃秀華、莊添祿夫婦，兩人從事烘焙業，30年前起每年固定赴日參加烘焙展，會後走訪京都各寺院。有天，兩人到寺院後面的儲藏室，黃秀華好奇「為什麼會囤積那麼多木頭？」日本友人解釋，京都寺院以木造為主，他們必須準備材料，以免火災等，且每百年所有寺院都需整修，再把技法傳承給下一代，黃秀華聽完後非常感動。

爾後兩人逛到明治神宮，日本友人指「你看！這就是你們阿里山的檜木。」一番話讓黃秀華反思「京都有世界文化遺產，這來自於世代的相傳，台灣能否也保留下來？」她回國後，向竹市雕刻家蕭文周提及，希望能保留台灣好的木頭，為此，蕭文周花費10年完成88尊檜木大悲咒立體佛像。後來陸續還有18羅漢、地藏王菩薩及回首阿彌陀佛立像等，庭園也有在地藝術家的裝置藝術，因為經常大門深鎖，蒙上神秘而美麗的面紗。

黃秀華指出，槑齋的設計來自於建築師林志成，他花了一年繪製出不同造型的建築物，後來決定決定呼應珍藏的佛像，以古印度佛窟式建造。整棟建築強調自然工法，光是外牆，就用了20多萬片石片，每一面都是工人親手敲制，非常珍貴。製作的師傅帶著孩子來看成果，黃秀華告訴對方的孩子，「我最感謝就是這些建築師傅，你爸爸真偉大，這工作很辛苦。」

黃秀華說，這棟建築物又稱「槑齋」，「槑」(編按，古同「梅」)字有兩個解釋，一是真的很呆，其次是兩個呆意味著「相親相愛、手牽著手」之意，齋就是家，一個家需要兩個人組合，更需要相親相愛、待在一起，佛家也說，家中是最好的道場，家和萬事興。