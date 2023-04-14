楊文科遭疑「騙票」？竹縣府推生命園區生波 相關爭議一次看

新竹縣政府推動建置縣立生命紀念園區，雖已辦理數場地方說明會，但仍與在地民眾認知有落差，中央社整理推動理由、民眾抗議等相關爭議一次看懂。

●新竹縣政府何時開始規劃？目前進度？

新竹縣長楊文科民國108年6月25日主管會報提出，同年9月辦理新竹縣立生命紀念園區備選地點會勘，目前進度為興辦事業計畫審查程序中，待審查完畢定稿，正式核定計畫後，才會進入環境影響評估審查階段。

●園區預備設在哪？

新竹縣湖口鄉大圓山陣地附近地區（湖口鄉波羅段655地號等10筆土地），目前規劃開發基地面積約9.8公頃，設殯儀館、火化場、納骨塔及自然環保葬區等，將殮、殯、奠、祭全程殯葬儀式在同一園區內完成。

●為什麼選這裡？

竹縣府民政處說，經考量及評估全縣7處土地區位及環境敏感因素等選定，原因包括：

1.地理環境風水較佳（背山面海）。

2.離市中心較遠，影響層面較低。

3.可無償取得公有土地，降低興建成本。

4.區位交通便捷，可及性較高。

5.鄰近公墓及私立生命園區，設施集中便於選擇。

●楊文科選前、選後怎麼說？

選前據湖口鄉長吳淑君去年5月20日社群網站臉書（Facebook）發文並張貼與楊文科討論照片指出，她與楊文科已有共識，同意中止興建園區計畫。

楊文科選後接受媒體訪問表示，新竹縣是全台少數沒縣立生命園區的縣市之一，從未來發展推動設置政策，但一定納入考量民眾意見。

●民眾反對理由？

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭說，新竹縣火葬場使用率僅36％，納骨塔使用率只26％，沒必要浪費公帑，而楊文科去年選前、選後說法不一是在騙票。

民主進步黨籍新竹縣議員何建樺表示，湖口已有一座私立生命園區，為何要再蓋？

地方民眾郭台貴表示，湖口生命園區預定地附近有湖口磚瓦窯文化遺址聚落，應謹慎評估。

●縣府為什麼要蓋？

民政處長賴江海表示，新竹縣長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，而私立生命園區收費價格高，非人人能負擔，有建設縣立園區必要性。

●各方意見？

吳淑君說，反對設立，縣府應優先建地方生活設施，如親子館等，才符合民眾所需。

前立法委員徐欣瑩表示，不需增設，萬一設置後營運不佳，可能造成虧損。

中國國民黨籍立委林為洲說，生命園區應移除火葬場且縮小範圍，縣府要再加強與民溝通。

●自救會未來行動？

除發起地方性公民投票案，民眾也自發組「罷楊委員會」，要罷免楊文科，初步規劃籌組所有反楊文科團體、13鄉鎮市成立罷楊分會及8月啟動提案連署。