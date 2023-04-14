籌備空轉？客家博覽會遭批參觀人次目標低 桃市府這樣說

桃園市政府客家事務局昨天到議會工作報告，議員關切客委會攜手地方8月11日起，在桃園舉辦為期66天世界客家博覽，訂出300萬的遊客人次，其中海外旅客預估30萬人次。張曉昀等議員指出，看不見客家局有什麼能吸沸海外遊客的宣傳工作，距離活動開幕只有100多天，30萬海外遊客人次目標不高，不要到時候「全是台灣團刷來刷去」，海外遊客稀少，沒有「世界」的意味，也失去活動宣傳客家文化的意義。

王珮毓議員指出，桃園客家人口超過90萬人，是全台客家人口最多的城市，擁有「客家第一庄」的美名，世界客家博覽會經費高達15億元客委會補助12億元，市府分攤3億元，然而僅預估300萬的參觀人次，反觀2016年桃園主辦的台灣燈會，花5億元創造2000萬以上的參觀人次，世界客家博覽會真的讓人擔心。

王珮毓強調，張善政市府團隊絕對是主導世界客家博覽會成功與否的關鍵，但是新的市府團隊上任至今，還有5.6億世客博預算至今都尚未決標，包括世客博副展區、衛星展區的展覽規畫，還有開閉幕活動、交通接駁、國際行銷等進度緩慢，明顯是百日空轉。

議員楊家俍指出多位議員關心的世界客家博覽會期間交通接駁，3300萬元的預算交通局竟然還在規畫中，距離世客博壓力測試不到100天，觀旅局負責2000萬元的國際行銷宣傳也在規畫，都發局的主副展區周邊美化近2000萬元的標案也未決標，市長和團隊不要只找顧問宣示要把世客博辦好，而是好好的督導業務才是。

王珮毓要求市府團隊應該上緊螺絲，緊盯所有相關預算執行進度，距離世界客家博覽會開幕只剩112天，張善政市府團隊需要加快預算執行，以確保世界客家博覽會能如期順利舉行，展現桃園市對客家文化的重視，也讓全世界看見台灣獨特的客家文化與魅力。

除了關切世客博海外遊客人次，也有議員關切是否邀請大陸民間團體或官方參加，于北辰議員也要求要確認來訪的陸客身分沒有從事情蒐？

客家局局長林昭賢表示世客博籌備工作沒有空轉，經費依發包工作進度持續支出，至昨天已經從先前5.6億元下降至4億6千萬元，目前相關經費皆依各工項完成招標規畫，多數標案已上網辦理招標中，其餘完成規畫的工項也將陸續辦理上網招標事宜。

對於是否邀請大陸人士參加世客博，客家局說明會以民間交流為主，正在研議與國內民間團體合作，依陸委會相關規定，聯繫邀請大陸地區客家相關團體參與世界客家博覽會。