快慢車道分隔島不符現車流需求 中壢青埔主幹道擬重規畫

桃園中壢青埔地區近年發展快速，其中領航北路上目前雙向共有6線道並設置快慢車分隔島，由於目前車流量大幅增加，較易發生快慢車道轉彎碰撞事故，民代獲陳情盼能拆除分隔島增加車道並設避車彎及停車格，並拓寬人行道；桃園市交通局交通工程科回應，日前會勘會朝這些方向來改善，預計優先就高需求地段改善。

市議員黃崇真表示，青埔人口變多，且每到假日總聚集許多人潮，領航北路為主要幹道之一，過去規畫快慢車中間存在分隔島，不過近年道路使用率大幅增加，快慢車道分隔島容易造成快車道右轉與慢車道車輛發生事故問題。

黃崇真日前邀集相關單位會勘研議，希望將現有雙向各2線道快車道及1線道中央的分隔島拆除，再增加1線道，讓直行車道增加，多出的空間可增加避車彎、停車格與人行道加寬，若還有空間，望也可增加自行車道，讓騎乘UBike通勤民眾有更安全空間。

交工科表示，日前會勘後有初步共識，會朝議員提出的改善方向研議，目前會先以改善高鐵南路二段至青昇路約2.7公里這段領航北路，較高需求的路段先行改善，預計清除快慢車分隔島，並畫設偏心左轉道，並研擬做避車彎、停車格，領航北路32米寬路幅，可變為雙向8車道，若有足夠空間再研議拓寬人行道。