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結合電商及行動支付推優惠 苗栗縣府搶攻農遊商機

中央社／ 苗栗縣14日電
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片

苗縣府結合台灣Pay、LINE Pay行動支付平台，輔導縣內休閒農業區業者提供友善支付環境，並祭出優惠吸引消費；另外，優質產品也在「7-ELEVEN賣貨便」上架，搶攻農遊商機。

苗栗縣政府農業處今天舉辦「農遊苗栗『購輕鬆享有利』」宣傳記者會，苗栗縣長鍾東錦、台灣銀行數位金融部經理盧建志及苗栗縣休閒農業發展協會、11處休閒農業區幹部等人共同行銷苗栗優質農特產品。

鍾東錦指出，越是輕鬆方便的消費購買方式，越能刺激消費，縣府與台灣Pay、LINE Pay兩家行動支付平台合作，輔導縣內休閒農業區業者加入，提供遊客多元支付選擇，盼能同時提升農遊消費便利及休閒農產經濟。

盧建志表示，台灣Pay推出「農遊苗栗輕鬆Pay共下來尞，享20%回饋」活動，即日起至8月31日止，民眾至苗栗指定店家消費，使用台灣Pay支付可享20%現金回饋；若是使用8大公股銀行的台灣Pay，再加碼優惠2%、共高達22%現金回饋。

農業處指出，迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後的農業休憩觀光商機，農業處媒合「7-ELEVEN賣貨便」，將苗栗縣休閒農業區的優質農遊商品上架，提供苗栗業者為期3個月的不限量寄件免運費專案，消費者在賣貨便平台下單訂購苗栗產品，在促銷期內可享「7-11店到店」的免運優惠。

鍾東錦 LINE 行動支付 電商

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