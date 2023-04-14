聽新聞
test
0:00 / 0:00
空服員遭同事性騷擾 桃市府卻稱「境外無權處罰」
有空服員在外站遭同事性騷擾，但桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天說，性騷擾審議雖成立，但行為與結果都在境外，依行政罰法無處罰管轄權，建議就性騷擾相關法規修法。
桃園市空服員職業工會上午舉行記者會說，會員在外站遭同事性騷擾，經公司調查成立，但通知主管機關桃市府竟遭以行為發生地為荷蘭，非中華民國領域內為由拒開罰，有縱容嫌疑；家防中心說，當事人提起再申訴，市府依規定再調查並於下午審議。
家防中心晚間表示，經性騷擾防治委員會審議，認定性騷擾行為成立，但性騷擾行為和結果都屬境外發生，無處罰管轄權。
家防中心主任林燕婷說，後續會寄議決書給當事人，如果任何一方不服，可提訴願。
空服員職業工會副秘書長葉瑾瑜表示，工會將堅持立場，如果任由這案開先例，無疑鼓勵去國外犯法，呼籲桃市府應不分國內、外，依性騷擾防治法裁罰新台幣1萬元到10萬元，也將與工會律師討論後再決定下一步行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言