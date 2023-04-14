快訊

日職／究極投手戰！山本由伸6局失1分 贏不了7局無失分的朗希

不認和人夫拍裸照 「最美博士」許藍方強調僅傳訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空服員遭同事性騷擾 桃市府卻稱「境外無權處罰」

中央社／ 桃園14日電
有空服員在外站遭同事性騷擾，但桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天說，性騷擾審議雖成立，但行為與結果都在境外，依行政罰法無處罰管轄權，建議就性騷擾相關法規修法。示意圖／ingimage
有空服員在外站遭同事性騷擾，但桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天說，性騷擾審議雖成立，但行為與結果都在境外，依行政罰法無處罰管轄權，建議就性騷擾相關法規修法。示意圖／ingimage

空服員在外站遭同事性騷擾，但桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天說，性騷擾審議雖成立，但行為與結果都在境外，依行政罰法無處罰管轄權，建議就性騷擾相關法規修法。

桃園市空服員職業工會上午舉行記者會說，會員在外站遭同事性騷擾，經公司調查成立，但通知主管機關桃市府竟遭以行為發生地為荷蘭，非中華民國領域內為由拒開罰，有縱容嫌疑；家防中心說，當事人提起再申訴，市府依規定再調查並於下午審議。

家防中心晚間表示，經性騷擾防治委員會審議，認定性騷擾行為成立，但性騷擾行為和結果都屬境外發生，無處罰管轄權。

家防中心主任林燕婷說，後續會寄議決書給當事人，如果任何一方不服，可提訴願。

空服員職業工會副秘書長葉瑾瑜表示，工會將堅持立場，如果任由這案開先例，無疑鼓勵去國外犯法，呼籲桃市府應不分國內、外，依性騷擾防治法裁罰新台幣1萬元到10萬元，也將與工會律師討論後再決定下一步行動。

性騷擾 空服員 職業工會 桃園

延伸閱讀

男老師戀上豆漿店女員工 狂傳「想您」簡訊50則、愛心貼圖性騷擾

石門水庫蓄水量剩4成 桃市府已盤點備用水源做好準備

桃市府公布全新LOGO 張善政讚：聯想到四通八達的交通

台東男校長手摸女師腰 性騷擾判6月上訴遭駁回

相關新聞

不願悲劇再發生！脫逃狒狒事件檢討會 桃園要中央訂SOP

從六福村脫逃的東非狒狒3月初在外18天後，當月27日在圍捕過程中中槍死亡。國民黨立委洪孟楷今舉行檢討座談會，新竹縣官員表...

空服員遭同事性騷擾 桃市府卻稱「境外無權處罰」

有空服員在外站遭同事性騷擾，但桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心今天說，性騷擾審議雖成立，但行為與結果都在境外，依行政罰...

「全台海拔最高」原民私廚鐵板燒 店主林孝偉獲獎

苗栗縣泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會111年度「百萬創業計畫」，從500個海選隊伍中，脫穎而出成為最後20個獲獎的團隊...

中台灣治理平台會議今召開 8縣市共推臭氧空汙減量

近期台灣空汙影響甚鉅，中台灣區域治理平台副首長會議今天在新竹縣府召開，同樣提及空汙議題，來自8縣市的副縣市長齊聚，共同為...

新竹水情燈號轉黃燈 夜間減壓供水、重啟緊急海淡

新竹地區水情不樂觀，旱災中央災害應變中心昨天決議將新竹地區水情燈號調整為減壓供水的黃燈，夜間減壓供水。經濟部水利署北水局...

竹市學區劃分審議委員列5議員代表 民進黨團掛蛋抗議

新竹市學區劃分受到家長關注，市府教育處今年宣布新成立學區畫分及調整審議委員會，首度將專家學者及民代納入委員會，但入列的5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦