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「全台海拔最高」原民私廚鐵板燒 店主林孝偉獲獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林孝偉在泰安經營烏嘎彥su mulin私廚鐵板燒，店址位於海拔1000公尺的高度。圖／苗栗縣政府提供
林孝偉在泰安經營烏嘎彥su mulin私廚鐵板燒，店址位於海拔1000公尺的高度。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會111年度「百萬創業計畫」，從500個海選隊伍中，脫穎而出成為最後20個獲獎的團隊之一，去年並以「離天空最近的蕗蕎天王配竹筒飯」參加苗栗縣原住民族事務中心辦的「原禮．好讚」原鄉嚴選好物十大伴手禮徵選活動，獲得前十大伴手禮，屢獲佳績，縣府今天特別派員上山頒發獎狀鼓勵。

苗栗縣原住民族事務中心指出，林孝偉年輕時就上台北學習廚藝，待過紅花、新濱鐵板燒，也在王品工作過8年，從台灣夏慕尼廚師一直做到上海慕LAMU產品研發主任，2020年新冠疫情爆發，他從大陸回台，趁機陪家人，原本想等疫情平緩後再回大陸，但他聽媽媽的話「原住民做料理要先知道原住民料理的味道」，於是將家裡的雜貨鋪改造成小而美的餐廳，顧客座位面向景致群山，美食與美景同時入眼，每次開放訂位都迅速額滿，開啟了他的私廚之路。

原民中心主任蔣意雄說，林孝偉在泰安經營烏嘎彥su mulin私廚鐵板燒，店址位於海拔1000公尺處，是全縣海拔最高的私廚鐵板燒餐廳，在全台各地由原住民開設的私廚鐵板燒餐廳，他的店海拔高度也可能是首屈一指；泰安鄉原住民子擁有精湛廚藝，又能回鄉創業，讓大家引以為榮，縣府也高度肯定，特別頒發獎狀。

苗栗縣長鍾東錦表示，原鄉部落青年人口流失嚴重，創造原鄉就業機會政府責無旁貸，歡迎傳統產業創新經營，成為勇敢的青年創業家，讓大家一起高喊 LOKAH（泰雅族語加油之意）。

泰安鄉原住民青年林孝偉（右二）參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異，縣府今天派員頒獎鼓勵。圖／苗栗縣政府提供
泰安鄉原住民青年林孝偉（右二）參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異，縣府今天派員頒獎鼓勵。圖／苗栗縣政府提供
泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異。圖／苗栗縣政府提供
泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異。圖／苗栗縣政府提供
泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異。圖／苗栗縣政府提供
泰安鄉原住民青年林孝偉參加原民會「百萬創業計畫」，從數百個海選隊伍中脫穎而出，表現優異。圖／苗栗縣政府提供

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