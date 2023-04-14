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中台灣治理平台會議今召開 8縣市共推臭氧空汙減量

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
中台灣區域治理平台8縣市副首長及代表共同合影。記者巫鴻瑋／攝影
中台灣區域治理平台8縣市副首長及代表共同合影。記者巫鴻瑋／攝影

近期台灣空汙影響甚鉅，中台灣區域治理平台副首長會議今天在新竹縣府召開，同樣提及空汙議題，來自8縣市的副縣市長齊聚，共同為環保、經濟、交通、觀光等6大議題進行共商討論，新竹縣府提出各縣市應聯合推動減量空氣汙染物，獲得與會各縣市一致同意通過。

新竹縣環保局在會議上表示，目前新竹縣已首先盤點本身縣內排放高汙染物的廠商進行列管，廠商必須提報生產過程中會使用哪些原物料，由環保局配合專家檢視是否能使用低汙染性的原物料，或輔導廠商改善生產流程，確認生產後的排放物質是否密閉、去化，避免汙染物溢散造成空汙。

竹縣環保局指出，因工廠排放的物質中有些會經過光化學反應形成汙染物，其中臭氧即是主要影響空氣品質的關鍵物質，因此若能將臭氧量控制住，就能顯著改善空氣品質，但若只是單個縣市努力並無法達到效果，尤其空汙是會在大區域內流動，必須依靠中台灣8縣市合作才有效，今天會議上各縣市已一致通過，預計下半年將細部討論，同時共享相關數據。

因應氣候變遷，竹縣環保局也提出中台灣8縣市應分享氣候變遷風險評估成果，以因應今年1月中央通過「氣候變遷因應法」，因氣候變遷風險屬於跨縣市具共通性，各縣市未來將分享氣候變遷風險，以及推估的可能氣候變遷，作為各縣市參考資料。

此外，受到境外沙塵暴來襲影響，新竹市府昨天即宣布空品惡化初級預警，呼籲民眾應加以防範注意自身健康防護措施，避免長時間停留於交通繁忙街道，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人盡量留在室內，必要外出則應戴口罩。

竹市環保局昨起也採取應變措施，包括通報轄內粒狀汙染物、氮氧化物及硫氧化物排放量前40％的固定汙染源，要求加強防制設備操作及檢視是否異常，進行重點列管廠場現場查核，同時針對新竹市垃圾焚化廠進行連續自動監測設施（CEMS）監測數據查核，提醒焚化廠操作業者注意防制設備運作。

新竹 氣候變遷 空氣品質

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