新竹水情燈號轉黃燈 夜間減壓供水、重啟緊急海淡

新竹地區水情不樂觀，旱災中央災害應變中心昨天決議將新竹地區水情燈號調整為減壓供水的黃燈，夜間減壓供水。經濟部水利署北水局今到市府說明將重啟新竹緊急海淡設施，市長高虹安認為「穩定供水固然重要，但也必須傾聽地方民意」，應研擬相關補助措施。

旱災中央災害應變中心昨天決議將新竹地區水情燈號調整為減壓供水黃燈，竹科管理局已配合請廠商自主節水7%，且台水公司3區處於夜間22時至6時實施減壓供水；經濟部水利署經評估後決定重啟新竹緊急海水淡化，北水局今天到竹市府拜會高虹安。

經濟部水利署北區水資源局也敲定4月17日在新竹區漁會再度召開座談會，高虹安今天責成產發處及工務處等單位，全力協助北水局向漁民說明、加強地方溝通，研擬相關補助措施。

高虹安也說，目前市府刻正著手相關抗旱整備，將積極盤點轄管水資源回收中心取水量能資料送交水利署，並且已於日前要求各局處及所屬機關停止非必要供水，及透過文字或圖像宣導市民節約用水，由政府公家單位帶頭做起，呼籲民眾一同節約用水。

北水局說明，新竹緊急海淡機組於2021年百年大旱期間，5個月產水151.3萬噸，完成階段性任務後封存。今年再遇旱象，經評估有重啟既有機組之必要。新竹緊急海淡設施若溝通協調同意啟用，初步每日可產水量約0.5萬噸，再逐步提升至0.9萬噸。