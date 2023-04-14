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完成丈夫兒子心願 退輔會獲20年來最高額捐款

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
馮世寬（左）今親自頒發榮光獎章給2位，由朱鸞（右）代表領受，感謝他們的善心。記者翁唯真／攝影
馮世寬（左）今親自頒發榮光獎章給2位，由朱鸞（右）代表領受，感謝他們的善心。記者翁唯真／攝影

桃園中壢87歲的朱鸞女士，丈夫為陸軍退伍，但丈夫及兒子相繼離世，兒子生前曾說要將這些財產捐給「阿兵哥」。為完成遺願，她便到丈夫及兒子靈前擲出3聖筊，替2人捐出600萬元給退輔會榮民榮眷基金會，為近20年最大一筆。退輔會主委馮世寬今也特別頒發榮光獎章，並放置於桃園市榮民服務處1樓恩澤榜，讓善持續循環，也感謝朱鸞的大愛。

朱鸞的丈夫甘新和來自大陸廣西，1949年跟隨軍隊來台，2018年過世；林志雄則生前擔任專欄作家，不過去年也因病離世，留下無依無靠的朱鸞。

朱鸞領有丈夫的退休俸，平時省吃儉用，過去曾問兒子這些財產要如何處理，兒子告知要捐給阿兵哥，怎料命運捉弄人，兒子先行離世，但朱鸞仍不忘兒子生前諾言，並至靈前擲筊詢問，替2人捐出共600萬元。

朱鸞受訪一度哽咽表示，自己相當受退輔會的照顧，因此想用這些錢照顧更多人；榮服處指出，朱鸞也已預立好遺囑，未來要將財產全數捐給退輔會；馮世寬今親自頒發榮光獎章給2位由朱鸞代表領受，並一同將獎章放置於榮服處1樓的恩澤榜，讓善心持續傳唱。

馮世寬說，朱鸞不識字，國語也說得不好，卻跟榮服處有很大緣分，感謝朱鸞的愛心，讓榮民榮眷能獲得更多照顧。

桃園市榮服處長徐偉光表示，桃園榮服處設有專款專用的遺孤認養專戶，至今每月有超過86名小朋友都是受惠者，每人每月3000元，直到完成大學學業，讓榮民遺孤無後顧之憂安心就學。

馮世寬今親自頒發榮光獎章給2位，並一同將獎章放置於榮服處1樓的恩澤榜，讓善心持續傳唱。記者翁唯真／攝影
馮世寬今親自頒發榮光獎章給2位，並一同將獎章放置於榮服處1樓的恩澤榜，讓善心持續傳唱。記者翁唯真／攝影

兒子 丈夫 桃園

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