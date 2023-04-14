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新竹縣桐花祭開跑 推出4條桐花小旅行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府為迎接全國遊客來到新竹縣賞桐，共同舉辦新竹遶桐花暨花藝特展聯合記者會，宣告今年桐花祭正式開跑。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府為迎接全國遊客來到新竹縣賞桐，共同舉辦新竹遶桐花暨花藝特展聯合記者會，宣告今年桐花祭正式開跑。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣2023「新竹遶桐花」桐花祭系列活動開跑，首場活動由「遊尞客庄」桐花小旅行與新竹縣中華花藝協會年度花藝特展揭開序幕，新竹縣府推出4條浪漫桐花小旅行路線，結合花藝特展，要歡迎全國民眾一起到新竹縣漫步客庄遊桐花，體驗新竹縣的文學、古道、老街文化與欣賞花藝特展。

新竹縣長楊文科表示，今年的桐花小旅行，串連關西、新埔及湖口3鄉鎮在地人文、藝術、觀光及產業，推出4條路線，每個行程都很精彩且具特色，而花藝特展的作品各個漂亮，最特別的是其中最大型的作品「有閑來桐聚」。

楊文科指出，花藝特展作品是因應ESG永續環境的概念，運用森林循環的新埔梨枝、峨眉茶樹以及五峰大樹等回收樹材，打造新竹湖光山色的意境，歡迎全國鄉親到新竹縣欣賞花藝作品、來趟小旅遊，也為22日至27日參加全中運賽事的選手們加油打氣。

新竹縣文化局表示，今年推出的4條路線分別是新埔湖口漫遊老街古道賞桐趣、關西新埔桐遊關西古道輕旅行（石光古道線）、關西新埔桐遊關西古道輕旅行（渡南古道線）及來關西在地生活古道體驗，共有5個梯次、200個名額，參加還贈送小兔冰棒毛巾。 

除了小旅行，花藝特展也是今年桐花祭系列活動特色，花藝特展以「深春」作為主題，深春在穀雨前後，此時百花盛開，戀春的心情不僅止於文人雅士或騷人墨客，更表現在本次中華傳統插花藝術的生活美學之中，，點綴出新竹在地的留春情懷。 

中華花藝協會理事長戴春麗表示，此次展出以新竹縣13鄉鎮為題，展出五峰的巍峨、新埔的淡客、峨眉的山茶，在最好的時光呈獻，送春亦留春；展覽共分3梯次辦理，預計展出百餘件花藝作品，以6大器皿「碗、瓶、籃、盤、缸、筒」分區，融合新竹縣在地人文及地景意象等題材，呈現新竹文化特色。 

文化局表示，除了靜態花藝展外，花藝協會4月16日下午2時也將示範6大花器插作，另外，除了縣府規畫的3鄉鎮「遊尞客庄」小旅行外，芎林鄉、寶山鄉與北埔鄉也規畫了精采的賞桐行程，不但可以賞桐還可以賞螢，花藝活動與桐花小旅行，皆採報名制，民眾可至新竹縣文化局官網報名查詢。

新竹縣府為迎接全國遊客來到新竹縣賞桐，共同舉辦新竹遶桐花暨花藝特展聯合記者會，宣告今年桐花祭正式開跑。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府為迎接全國遊客來到新竹縣賞桐，共同舉辦新竹遶桐花暨花藝特展聯合記者會，宣告今年桐花祭正式開跑。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 桐花祭 文化局

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