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反生命園區自救會推公投 發起罷免楊文科行動

中央社／ 新竹縣14日電
竹縣縣長楊文科。圖／縣府提供
竹縣縣長楊文科。圖／縣府提供

竹縣反生命園區自救會今天表示，竹縣府對民意不重視，仍堅持擬在湖口鄉建縣立生命紀念園區，為此要發起地方性公投案外，地方也自發組成「罷楊委員會」，要罷免縣長楊文科

新竹縣反生命園區自救會發言人林瓊亭今天向中央社記者表示，新竹縣政府擬在湖口鄉建置縣立生命紀念園區，鄉民組自救會反對，且也發動多次陳情，並在縣府所舉行的2次說明會中表達意見，期盼縣府停止此建設案，未能成功。

林瓊亭說，目前連署反對的人數已超過4萬人，而2次說明會也動員超過3000人次民眾參加，但楊文科神隱，還以分層分工來逃避責任，卻把時間花在跟網紅拍照，還責怪民眾不理性溝通，這不是地方首長應有的素養。

林瓊亭指出，自救會已經著手發動罷免，並已經有地方人士組成「罷楊委員會」，要罷免楊文科，已進行會議討論罷免分工細節。

林瓊亭說，自救會也會同步推動公民投票，也與相關政治團體籌組「公民投票促進會」，盼用公正客觀的公投，呈現真實的民意。

林瓊亭表示，自救會將啟動第一階段的公民投票提案連署作業，目標希望2個月內達到3000人門檻，正式向選委會提案。

自救會 罷免 楊文科

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