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苗栗推動休閒農業區電子支付 宣布與台灣Pay等平台合作

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動農遊友善支付環境及雲端消費便利，今天宣布與7-ELEVEN賣貨便平台及台灣Pay、LinePay電子支付平台合作，輔導縣內11處休閒農業區業者申辦電子支付。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動農遊友善支付環境及雲端消費便利，今天宣布與7-ELEVEN賣貨便平台及台灣Pay、LinePay電子支付平台合作，輔導縣內11處休閒農業區業者申辦電子支付。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動農遊友善支付環境及雲端消費便利，今天宣布與7-ELEVEN賣貨便平台及台灣Pay、LinePay電子支付平台合作，輔導苗栗縣11處休閒農業區業者申辦電子支付，以提升遊客農遊消費支付便利。同時縣府也與7-ELEVEN賣貨便平台合作，將苗栗縣優質產品上架銷售，讓全台民眾可透過手機直接下單，並透過「包裹店取」的服務方便取貨。

縣府上午為縣內休閒農業區推動電子支付宣傳行銷。農業處長陳樹義指出，為提升苗栗縣的休閒農業旅遊產業，縣府與電子支付平台合作，鼓勵休閒農業區業者申請電子支付，讓遊客能更便利地支付消費，提高遊客農遊體驗。這次合作包括台灣Pay和LinePay兩家電子支付平台，提供消費者更多元的支付選擇。其中台灣銀行響應縣府推動友善支付環境政策，加碼辦理「台灣Pay農遊苗栗輕鬆Pay共下來尞」可享20%回饋活動，即日起至8月31日前民眾至苗栗指定店家消費，使用台灣Pay支付可享20%現金回饋。

縣府也媒合「7-ELEVEN賣貨便平台」，將苗栗優質農遊商品上架，提供縣內業者90天的不限量寄件免運專案，並將參與專案的業者設置獨立免運費活動網頁，方便消費者線上訂購，提供安心、便利、優質的社群電商服務平台，活動相關資訊可追蹤「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉絲專頁。

縣長鍾東錦表示，為了讓苗栗縣的休閒農業及在地青農有更好發展，這次整合雲端科技平台提供更好的服務給遊客，盼吸引更多民眾到苗栗旅遊、消費，將苗栗打造成美好的觀光城市，提升苗栗農遊產業經濟發展。

苗栗縣政府推動農遊友善支付環境及雲端消費便利，今天宣布與7-ELEVEN賣貨便平台及台灣Pay、LinePay電子支付平台合作，輔導縣內11處休閒農業區業者申辦電子支付。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣 鍾東錦

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