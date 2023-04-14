竹市客雅溪大公園二部曲來了 台溪親子公園改善今開工

新竹市客雅溪大公園二部曲台溪親子公園改善工程今日舉辦開工典禮，市府斥資2000萬元將建置全區環狀散步道及2處水岸觀景平台，預計今年11月完工。目標將既有河岸步道系統與市區人行道串聯整合，打造全區無障礙友善步行系統，讓長者、輪椅使用者及嬰兒車都能暢通無阻。

副市長蔡麗清表示，台溪親子公園面積約0.8公頃，是客雅溪大公園其中一座，過去設施造成與溪岸的隔閡、人行動線不完善、遊具設施老舊繁雜，市府啟動改善工程，也透過辦理地方說明會，希望工程推進更加完善。

竹市府的客雅溪大公園計畫串聯起西雅公園、天公壇公園、台溪親子公園、台溪公園、頂埔公園及羌仔埔公園，形塑完整藍綠帶遊憩系統。城銷處指出，未來將持續改善水岸沿線綠地，包含天公壇公園、台溪公園、頂埔公園等，串起2.1公里藍綠帶散步空間。

預景設計有限公司設計總監周書賢說明改善內容，分為林蔭景觀散步道、地景自然遊憩區、多元運動遊憩區。園內將建置淨寬2公尺人行步道空間及420公尺長無障礙林蔭散步道，並以生態導向，保留現況生長良好的植栽。

台溪公園內也將新植40株喬木及2040株灌木地被，延續台溪親子公園水岸生態棲地，並拆除老舊設施，適量更新座椅、燈具等機能設施，提升公園遊憩品質及安全性。

城銷處長林正光表示，過去台溪親子公園出入口設有階梯，與客雅溪水防道路亦有顯著高低差問題，加上公園內步道系統老舊，易有局部積水造成人行體驗感受不佳。園內也充斥功能性單一或制式設施，如罐頭式遊具、生街道式座椅及水車造景等，導致寶貴的都市水岸空間未能發揮特色及有效利用。