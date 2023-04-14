苗縣斥資2.5億興建大型親子館及托嬰中心 上午歡喜動土

苗栗縣政府規畫在苗栗市興建的大型親子館及托嬰中心工程上午舉辦動土典禮，親子館工地坐落於縣府第一辦公大樓旁，預計後年2月底前完工 ，屆時將提供多樣化且友善的親子互動及遊戲空間、平價且優質的公共托育服務。

縣府指出，為建構友善育兒空間的政策，鼓勵民眾安心生養，縣府擇定在苗栗市興建這座大型親子館及托嬰中心，縣

府近年陸續在頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮及苑裡鎮等未滿2歲嬰幼兒人口較多的鄉鎮市，布建社區公共托育家園及托嬰中心，目前有苗栗、通霄、新復共3間社區公共托育家園，另有頭份、竹興、苑北等3間公設民營托嬰中心已辦理收托服務。

此外，籌設中的還有頭份第2間公設民營托嬰中心及苑裡中山國小公設民營托嬰中心，預計年底前開始營運，兩間預計可再提供66名收托服務。

上午動土的親子館工程經費總計2億5100萬元，其中由中央補助6000萬元，縣府投入1億9100萬元，基地面積約6498平方公尺，約1965坪，位於苗栗青年創業指揮部後方，北向臨自治路、南向臨縣府路，建物為地上3層地下1層，總樓地板面積共922坪，托嬰中心及親子館主要空間共有824坪。

縣府簡報指出，親子館主館大門進入後，右側為托嬰中心、左側為親子館。托嬰中心1至3樓分齡規畫托育教室及嬰幼兒活動空間，親子館1至3樓依嬰幼兒需求規畫遊戲活動區、閱覽圖書區、親子課程教室等空間；托嬰中心預計可提供100名嬰幼兒的收托服務，親子館年度服務人次可達9萬人次以上。