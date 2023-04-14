超過3千人棄權領6千元 竹北紓困金發放達98.3%

竹北市限定6000元民生紓困金上月15日開始發放，市公所統計經過三階段作業，全市共有近21萬名市民完成領取，但仍有超過3千人超過期限未領，市公所不再提供領取服務，總計最終領取率達98.3%。

市公所表示，第3階段現金發放是從4月8日至10日，在市內的東區、西區、中區3大區域，設置17個發放站為民服務，4月12日至13日加碼於市公所開設「特別櫃檯」，此為配套措施，服務未及領取以及特殊情況的民眾，如身分證拿去辦護照、受刑人之委託等等，最後一波共計2萬9581人，占14.1%完成領取。

據市公所統計，第1階段「溫馨直送」，3月15日即直接匯入於公所列冊的低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助的長者帳戶；第2階段「E化申請」，上月18日至25日提供24小時線上申請，總計16萬7806位市民透過線上申請，成功率達98.2%，3月30日前全數完成E化匯款入帳。

市長鄭朝方表示，第3階段現金發放竹北市公所全體總動員，每天除派駐近550位人力分布於17個發放站為民服務，包含139位公所同仁、超過300位來自竹北31里志工，以及農會人員及警力協助。