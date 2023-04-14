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新竹市前3大肇事路段出爐 機車美食外送加強教育訓練

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市監理站與警方昨天結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，透過學術科加強外送員防禦駕駛觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站與警方昨天結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，透過學術科加強外送員防禦駕駛觀念。圖／新竹市監理站提供

美食外送平台產業已成為生活的一部分，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊於為加強提升機車外送員交通安全及防禦駕駛觀念，昨天結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練。尤其針對新竹市前3大肇事路段分析的機車事故肇因加強宣導，呼籲外送員上路送餐切勿搶快，確保安全。

新竹市監理站指出，外送員於運送美食途中，常因各種因素較其他駕駛人容易犯了搶快或違規的駕駛行為，這種情形尤其以交通繁忙車流量相當大的十字路口更容易發生。

依據交通部道安委員會提供新竹市交通事故統計分析，新竹市光復路、金山街、經國路為前3名易肇事路段；其中機車事故肇因排行前三名為未依規定讓車、未注意車前狀態、未保持行車安全距離。

新竹市監理站針對分析結果設計教育訓練課程，除於學科部分加強防禦駕駛、路權觀念及交通法規之外，同時術科由專業教練實車演練教導受訓外送員如何正確路邊起駛、兩段式左轉、變換車道及正確煞車方式等實地騎乘訓練，加深受訓外送員印象。

新竹市監理站長周景朗表示，新竹市監理站2020年迄今已陸續協助美食外送平台辦理11場教育訓練，外送員在面對複雜的交通環境，常發生因搶時間送單並查看手機確認送餐資訊，用路時仍具有高度風險，希望透過教育訓練建立正確交通安全觀念。

新竹市警察局交通隊長郭彭賢提醒受訓外送員，務必遵守交通規則，尊重自己及他人的生命。周景朗也提醒民眾，車輛接近路口時應減速停等並禮讓行人；今年3月31日起已提高對於車輛未禮讓行人的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元。

新竹市監理站與警方昨天結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，透過學術科加強外送員防禦駕駛觀念。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站與警方昨天結合Uber Eats聯合辦理美食外送員教育訓練，透過學術科加強外送員防禦駕駛觀念。圖／新竹市監理站提供

外送員 新竹

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