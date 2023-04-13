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中央支持擴建 部桃新屋分院將增「這些設施」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
部立桃園醫院新屋分院擴建第二醫療大樓，過去因土地變更問題遲遲無法動工，不過經過一番努力去年底終於將土地交付給新屋分院使用。圖／部立桃園醫院提供
部立桃園醫院新屋分院擴建第二醫療大樓，過去因土地變更問題遲遲無法動工，不過經過一番努力去年底終於將土地交付給新屋分院使用。圖／部立桃園醫院提供

部立桃園醫院新屋分院擴建第二醫療大樓，過去因土地變更問題遲遲無法動工，不過經過一番努力去年底終於將土地交付給新屋分院使用，目前初估興建經費達30億元，設有急重症、急診、門診、手術房及病房，並設有300床病床，不過還有一些細部內容尚在討論，有哪些科別也尚未確認，目前總院正在做相關修正討論。

副總統賴清德今至新屋分院視察，大讚院方雖是地區醫院，卻有先進醫療資源，同時也是北區應變醫院，現又要擴建第2棟醫療大樓，造福更多民眾。

立委黃世杰表示，部桃新屋分院要擴建的醫療大樓土地過去是新屋鄉公所時代徵收的，不過年代久遠且當時徵收土地地目有道路用地及停車場用地，但範圍寫的不夠明確，因此要交給營建署變更地目時，要求桃園市政府協助釐清。

黃世杰說，經過釐清及送交營建署都市計畫審查約2年時間，終於將土地交給新屋分院來使用，目前正在規畫設計，並持續跟行政院爭取預算。

衛福部政務次長王必勝表示，新屋分院要建新的醫療大樓目前土地已取得，相信會讓硬體設備更加完善，那未來有一些要跟行政院行政院爭取的相關經費、相關的經費，要再請委員多加幫忙。

新屋分院長鄭明德指出，土地位於新福路及三民路交叉口並於去年底取得，規畫新大樓會設有急重症、急診、門診、手術房及病房，並設有300床病床，初估經費達30億興建，不過還有一些細部內容尚在討論，有哪些科別也尚未確認，目前總院正在做相關修正討論。

行政院 部立桃園醫院 黃世杰

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