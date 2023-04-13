桃園自來水管線連爆意外 議員批近萬戶今突停水惹民怨

桃園市大溪區員林路一段昨天自來水管線爆管，水柱爆出地面淹水，交通塞車大亂，今天更爆出中華電信挖破自來水管，大溪大停水，市議員陳治文今天下午批評，大溪員林路自來水爆管3000戶停水，包商搶修挖斷天然瓦管線，瓦斯外洩，交通大亂，無獨有偶，中華電信今天上午也挖破自來水管線，造成大溪河東地區約1萬用戶（實際約5900戶）至今停水，引發民眾不滿抱怨。

台灣自來水公司第二區管理處表示，大溪員林路自來水管線爆管，造成大溪3000用戶停水，包商進場搶修過程，管線爆管積水視線不清，包商施工不慎勾到瓦斯管線，立即通知天氣瓦斯公司、消防及警方指揮交通搶修，該意外事故已在今天中午搶修完成恢復供水。

龍潭中正路三坑段道路，今天上午中華電信包商進場施工挖管，因為中華電信管線在下方，包商不慎挖破上方的自來水500釐米口徑管線，造成自來水漏水，該區處緊急停水搶修，該意外造成大溪區老街、老城區等河東地區約5855用戶臨時停水，該區處派員急搶修中，預計最快今夜12時前搶修恢復供水。

中華電信公司坦承指出，中華電信承包商進行管線工程施工，不慎挖破自來水管線，始料不及，包商第一時間通知自來水公司搶修中，該公司會檢討包商施工。

陳治文表示，大溪員林路一段昨天自來水爆管換大管，不料包商進場搶修，卻不慎挖斷天然氣瓦斯管線，造成瓦斯外洩，水柱爆出，引起交通大亂，附近居民心驚膽跳抱怨現在枯水期節約用水，公共事業施工卻造成用戶停水不便、白白浪費自來水，瓦斯外洩，交通大亂，引起民怨，實在不應該，至今天下午5時，員林路管線搶修好，路面假修復未做好，形成塞車，自來水公司要趕快鋪平路面。