大桃坪土石堆置場開發申請案辦現勘 苗栗自救會強烈抗議

業者申請在苗栗縣造橋鄉開發大桃坪土石堆置場，但申設案引發地方居民反彈，擔心造成水源汙染，組自救會數度表達抗議，今天下午縣府工商發展處邀相關單位、學者專家針對申設案的非都市土地開發計畫審議進行第一次現勘，自救會及當地村長、鄉民代表、居民等人在現場拉布條抗議，堅決反對開發案，揚言將持續抗爭到底。

業者在大桃坪段申請的土資場開發案，面積約27公頃，2月間辦理環境說明書公開會議時，自救會及環保人士就表達強烈反對；今天下午縣府進行非都土地開案計畫首次現勘，自救會成員到場抗議，縣議員曾玟學、陳光軒、葉忠倫也前來聲援民眾，警方派員警戒，防範發生衝突。

自救會長李禮爐表示，2月間辦理說明會時，水利處強調會先釐清自治條例爭議後，才繼續接下來的程序，但現今爭議還未釐清，又要跑非都土地變更程序，讓人質疑縣府在護航申請案，大桃坪攸關周邊溪流及許多鄉鎮居民用水水質，他們不反對開設土資場收取水庫清淤的乾淨土方，但在大桃坪開發，明顯是選址不當，且日後傾倒的土石能否嚴格把關，也讓地方相當憂慮，擔心會有廢棄物入侵造成汙染。