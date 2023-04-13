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大桃坪土石堆置場開發申請案辦現勘 苗栗自救會強烈抗議
業者申請在苗栗縣造橋鄉開發大桃坪土石堆置場，但申設案引發地方居民反彈，擔心造成水源汙染，組自救會數度表達抗議，今天下午縣府工商發展處邀相關單位、學者專家針對申設案的非都市土地開發計畫審議進行第一次現勘，自救會及當地村長、鄉民代表、居民等人在現場拉布條抗議，堅決反對開發案，揚言將持續抗爭到底。
業者在大桃坪段申請的土資場開發案，面積約27公頃，2月間辦理環境說明書公開會議時，自救會及環保人士就表達強烈反對；今天下午縣府進行非都土地開案計畫首次現勘，自救會成員到場抗議，縣議員曾玟學、陳光軒、葉忠倫也前來聲援民眾，警方派員警戒，防範發生衝突。
自救會長李禮爐表示，2月間辦理說明會時，水利處強調會先釐清自治條例爭議後，才繼續接下來的程序，但現今爭議還未釐清，又要跑非都土地變更程序，讓人質疑縣府在護航申請案，大桃坪攸關周邊溪流及許多鄉鎮居民用水水質，他們不反對開設土資場收取水庫清淤的乾淨土方，但在大桃坪開發，明顯是選址不當，且日後傾倒的土石能否嚴格把關，也讓地方相當憂慮，擔心會有廢棄物入侵造成汙染。
縣府水利處表示，自救會在先前的環境說明會中質疑，苗栗縣土石方自治條例有關自來水源水質水量保護區取水體距離1000公尺內不得設置收容處理場所，但大桃坪並不在明德水庫保護區內，相關爭議經中央解釋，並不影響申設案的開發審查作業，土石堆置場申設案牽涉許多審查作業及相關權責單位，核准開發與否的期程可能長達數年，參與審議的學者、專家也會聽取居民心聲作為審查依據。
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