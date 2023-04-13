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大桃坪土石堆置場開發申請案辦現勘 苗栗自救會強烈抗議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

業者申請在苗栗縣造橋鄉開發大桃坪土石堆置場，但申設案引發地方居民反彈，擔心造成水源汙染，組自救會數度表達抗議，今天下午縣府工商發展處邀相關單位、學者專家針對申設案的非都市土地開發計畫審議進行第一次現勘，自救會及當地村長、鄉民代表、居民等人在現場拉布條抗議，堅決反對開發案，揚言將持續抗爭到底。

業者在大桃坪段申請的土資場開發案，面積約27公頃，2月間辦理環境說明書公開會議時，自救會及環保人士就表達強烈反對；今天下午縣府進行非都土地開案計畫首次現勘，自救會成員到場抗議，縣議員曾玟學、陳光軒、葉忠倫也前來聲援民眾，警方派員警戒，防範發生衝突。

自救會長李禮爐表示，2月間辦理說明會時，水利處強調會先釐清自治條例爭議後，才繼續接下來的程序，但現今爭議還未釐清，又要跑非都土地變更程序，讓人質疑縣府在護航申請案，大桃坪攸關周邊溪流及許多鄉鎮居民用水水質，他們不反對開設土資場收取水庫清淤的乾淨土方，但在大桃坪開發，明顯是選址不當，且日後傾倒的土石能否嚴格把關，也讓地方相當憂慮，擔心會有廢棄物入侵造成汙染。

縣府水利處表示，自救會在先前的環境說明會中質疑，苗栗縣土石方自治條例有關自來水源水質水量保護區取水體距離1000公尺內不得設置收容處理場所，但大桃坪並不在明德水庫保護區內，相關爭議經中央解釋，並不影響申設案的開發審查作業，土石堆置場申設案牽涉許多審查作業及相關權責單位，核准開發與否的期程可能長達數年，參與審議的學者、專家也會聽取居民心聲作為審查依據。

縣府相關單位針對大桃坪土石堆置場申設案進行非都土地開發計畫現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。記者胡蓬生／攝影
縣府相關單位針對大桃坪土石堆置場申設案進行非都土地開發計畫現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。記者胡蓬生／攝影
縣府相關單位針對大桃坪土石堆置場申設案進行非都土地開發計畫現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。記者胡蓬生／攝影
縣府相關單位針對大桃坪土石堆置場申設案進行非都土地開發計畫現勘，自救會及居民到場抗議，反對開發案。記者胡蓬生／攝影

自救會 水質 保護區 苗栗縣

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