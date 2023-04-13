推廣客家文化！新竹縣原客混聲合唱團入校演唱獲好評

為了在新竹縣社區、校園推廣客家文化，新竹縣原客混聲合唱團前往竹東、芎林的校園舉辦活動，示範演唱客家合唱曲，藝術總監、指揮馮蕙珍老師還為師生介紹四部混聲等音樂知識，邀請台下師生歡唱，演唱獲得好評不斷。

為配合新竹縣文化局的推廣政策，新竹縣原客混聲合唱團分別前往竹東鎮的上館國小、芎林國中辦理「藝進校園」的活動。合唱團團員中，有精通客家山歌演唱及客家樂器演奏的莊瑞蒼和林傑雄，先逐一介紹相關的樂器名稱和功能，緊接著在樂器的伴奏下，演唱客家小調及客家山歌等，獲得師生的好評。

甚至連芎林國中校長徐俊銘也忍不住入列，一起合唱「客家本色」，此時現場氣氛熱烈，不少人拍手叫好，更讓學生有機會浸潤在客家音樂殿堂，認識客家文化底蘊。

新竹縣原客混聲合唱團甫於去年3月22日取得「新竹縣演藝團體登記證」，經近1年的努力，今年在新竹縣新興實習團隊專案徵選計畫中，經由專家學者等7人的複審會議，進入「新興實習團隊專案計畫」的隊伍。