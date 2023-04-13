竹市營養午餐菜色被小孩嫌不好吃 家長樂見調整餐費

新竹市政府日前宣布下學年起調整營養午餐價格，國小從每餐40元調整到50元，國中43元調整到55元，弱勢學童全額免費，差額由市府與家長共同分攤。有家長提供菜色照片認為單調，小孩都嫌不好吃，費用早該調整了；曾吃過10年營養午餐的市議員蔡惠婷也樂見調整費用，未來將監督午餐品質是否如實改善，充實孩子營養。

新竹市1名家長提供照片指出，她的孩子就讀某國小，發現學校供應的營養午餐菜色單調，肉類品質看來也不佳且肥肉比例偏高，也常見便宜的豆類加工製品，擔心正在發育中的學童營養攝取不足，一直都希望市府調整營養午餐費用，也願意增加自付額，讓孩子吃得更好。

1名家長的孩子也在市區某國中就讀，她透露孩子總是嫌棄營養午餐菜色不好吃，但孩子又還在發育，很怕長不高，她若有空會盡量自己送便當到學校，但還是有照付每學期的860元營養午餐基本費用，若孩子有時想吃學校的營養午餐，還是可以取用。

新竹市議員蔡惠婷從政前擔任代理教師，曾吃過10年、幾乎2千份營養午餐，對營養午餐加價政策格外有感。她笑說自己應是台灣少數吃過最多營養午餐的議員，但總記得午飯後常見被廚餘如小山，孩子放學後不是央求爸媽帶去吃飯，就是到超商買零食。

蔡惠婷說，尤其近年來通膨有感，肉塊慢慢變成肉末，鮮奶、水果也沒了，便宜的加工食品變多了，自己就讀國小的孩子每天餐盒都剩很多廚餘回來，很多家長也跟她反映小孩說午餐不好吃，自己在新市府上任後提出午餐需要改革，樂見市府正面回應。

蔡惠婷說，市府跟家長都負擔部分增加餐費，在不造成彼此太大壓力下，一起提升孩子們午餐品質，經濟弱勢的學童則是全額補助。她表示未來會繼續監督午餐的品質是否如實改善，也將繼續追蹤各國中小營養午餐廚房的工程進度，軟硬兼施提升品質。