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半夜洗衣才省電？ 台電苗栗營業處澄清網傳假消息

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台電針對時間電價提出的說明圖表。圖／台電苗栗區營業處提供
台電針對時間電價提出的說明圖表。圖／台電苗栗區營業處提供

最近網傳「電費將開始分段計價，且價差高達5倍、10倍!?」台電苗栗區營業處上午澄清指出，一般用戶電費是依用電量計費，與用電時段無關，如果沒有申請改用時間電價是不會以用電時段計費，且時間電價的價差也沒有5倍、10倍，提醒大家有關電價表及電價相關資訊，請以台電官網公告為主。

苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，台電苗栗區營業處處長邱華龍受訪時強調網傳「電費將開始分段計價」是假消息。他指出，政府公告4月1日起調整電價，住宅用電部分1000度以下並不調漲，電價調漲最多的是工廠用電大戶，現在網傳在半夜洗衣服比較省電是假消息，一般住家用電戶如未申請時間電價，每2個月的用電是以累進度數分段計費，用電量高的用戶，才有評估選擇適用時間電價的需求，且時間電價離峰與尖峰時段的價差也僅約3倍多，並非網傳的5倍、10倍，民眾可上台電官網查證或撥打1911客服電話。

縣府上午舉辦節電成果發表會，展示苗栗縣近年節電宣導成果，包括首創結合包租代管政策、透過18鄉鎮市趣味闖關走透透，將節能知識生活化，此外為關懷能源弱勢家戶，與聯合大學能源診斷中心投入用電健檢服務，協助老舊家電汰換補助，今年並將擴大規模執行，落實居家用電安全並提升家庭用電效率。

會中並表揚參與「節能創意教案徵選」的獲獎學校及教師，包括獲特優新南國小「邁向省電達人之路」、優等獎中正國小「碳盤查」、西湖國小「減碳大作戰」，這些優良教案也將做為「節電小教室3.0」的推廣素材。

苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午舉辦「全栗節電成果發表會」，表揚獲獎單位並宣導節電。記者胡蓬生／攝影

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