新竹城隍廟口「神之雞湯」驚傳停業 原因曝光

新竹市都城隍廟周邊附近美食小吃不少，廟前的「翁記滷肉飯」為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都是人氣美食，還被譽為「神之雞湯」，但有網友發現店面攤位設備全都清空，引發網友熱議。業者低調不願受訪，但透過友人轉述是因資深員工沒做了，也考量家庭等因素暫時歇業，並非永久停業。

有網友今天在臉書社團「新竹爆料公社」分享提到，新竹城隍廟前「翁記滷肉飯」設備清空，桌椅也收起來，並提到（翁記）永久停業。貼文引發網友討論大嘆可惜，紛紛直呼「心靈雞湯絕版了」、「又一家時代的眼淚」、「半夜排隊的店要消失了」。

「翁記滷肉飯」是在地經典美食，不少新竹人從小吃到大，雖然滷肉飯搭配雞湯的價格不便宜，但總有新竹人就愛「這一味」，即便店面天還沒亮，一早凌晨4點就營業，仍吸引不少饕客早起朝聖，「神之雞湯」有時才剛營業不到1小時就賣光光。

「翁記滷肉飯」歇業消息引發地方熱議，業者低調未受訪，但透過友人轉述主要是因為資深員工因個人因素離職，現在請不到人，也考量培訓員工不容易，同時也考量小孩還小，種種原因決定暫時歇業，目前先將攤位設備清空，由其他攤商承租使用，並非永久停業，未來仍有機會回歸營業。