快訊

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

陸射火箭路透卻報「禁航區」 恐有人放話操作認知戰？

桃園取締違法電子煙31家店停業、轉型 網路326件違規

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局進入電子菸實體店面了解業者歇業、轉業情況。圖／桃園市衛生局提供
衛生局進入電子菸實體店面了解業者歇業、轉業情況。圖／桃園市衛生局提供

菸害防制法新法（以下稱新法）3月22日正式施行，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用電子煙或未經審查通過之加熱菸。桃園市政府衛生局針對電子煙（加熱菸）實體店面展開強力執法取締，新法施行日至4月7日稽查31家電子煙（加熱菸）實體店面，有13家已無營業，其餘18家皆改經營其他行業。

衛生局表示，新法已全面禁止電子煙，除針對實體店面密集稽查，也針對網路加強監測量能，同樣至4月7日，於網路共計查獲326件次違規販賣及廣告，正逐件處辦開罰。衛生局再次提醒，無論於網路或實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，或於任何場域使用電子煙、未經審查通過之加熱菸都屬違法行為，最高可處5000萬元罰鍰，民眾切勿以身試法，吸菸有害健康，有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800636363諮詢或至桃園市政府衛生局官網無菸網網站https://nosmoking.tycg.gov.tw/查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。

此外，桃園市自今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸實體店面大多歇業或專業。圖／桃園市衛生局提供
電子菸實體店面大多歇業或專業。圖／桃園市衛生局提供

延伸閱讀

全面禁電子煙！高市44家電子煙實體店面停業關門或轉型

新菸害防制法上路稽查近千件！違規開罰案件8成是電子煙

桃園市衛生局全面取締電子菸 3大學生校園抽紙菸也被罰

加熱菸開放申請健康風險評估審查 待審時間未定「可快可慢」

相關新聞

新竹城隍廟口「神之雞湯」驚傳停業 原因曝光

新竹市都城隍廟周邊附近美食小吃不少，廟前的「翁記滷肉飯」為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都是人氣美食，還被譽為「神之雞湯」...

影／被說「撞臉」啦啦隊女神李多慧 高虹安首度回應了

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）加盟中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，成為樂天女孩一員。但近日...

半夜洗衣才省電？ 台電苗栗營業處澄清網傳假消息

最近網傳「電費將開始分段計價，且價差高達5倍、10倍!?」台電苗栗區營業處上午澄清指出，一般用戶電費是依用電量計費，與用...

高虹安加碼營養午餐經費 民進黨團喊話全額補助家長

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學生午餐費，今年下半年學期將先追加2100萬元預算提高餐費補助，同時家長補助從原...

穿青蛙裝視察桃園防汛工程 張善政：踩不到爛泥很乾淨

颱風季汛期將至，桃園龜山工業區以往逢雨必淹，市長張善政今前往視察防汛工程，聽取水務局簡報，並穿著青蛙裝進入雨水下水道勘察...

新竹市海山漁港要有魚貨直銷站了 今開工動土明年6月啟用

新竹市海山漁港是竹市2大漁港之一，且位處西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐，市府向中央漁業署爭取經費共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦