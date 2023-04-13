桃園取締違法電子煙31家店停業、轉型 網路326件違規

菸害防制法新法（以下稱新法）3月22日正式施行，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用電子煙或未經審查通過之加熱菸。桃園市政府衛生局針對電子煙（加熱菸）實體店面展開強力執法取締，新法施行日至4月7日稽查31家電子煙（加熱菸）實體店面，有13家已無營業，其餘18家皆改經營其他行業。

衛生局表示，新法已全面禁止電子煙，除針對實體店面密集稽查，也針對網路加強監測量能，同樣至4月7日，於網路共計查獲326件次違規販賣及廣告，正逐件處辦開罰。衛生局再次提醒，無論於網路或實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，或於任何場域使用電子煙、未經審查通過之加熱菸都屬違法行為，最高可處5000萬元罰鍰，民眾切勿以身試法，吸菸有害健康，有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800636363諮詢或至桃園市政府衛生局官網無菸網網站https://nosmoking.tycg.gov.tw/查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。

此外，桃園市自今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康