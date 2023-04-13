高虹安加碼營養午餐經費 民進黨團喊話全額補助家長

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學生午餐費，今年下半年學期將先追加2100萬元預算提高餐費補助，同時家長補助從原本每餐5元增至10元。不過，新竹市議會民進黨團認為政策倉促欠缺溝通，並喊話高虹安應全額補助新增費用，減輕家長負擔。

高虹安回應，已有跟家長會長代表、校長座談且徵詢議員後，提出增加營養午餐餐費政見，有傳言誤指營養午餐政策沒有經過徵詢是錯誤訊息。她也強調，凍漲費用會犧牲菜色與營養，過去有家長反映小孩不喜歡營養午餐總剩很多，市府以「家長一點，市府多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，獲不少家長給予正面回饋。

新竹市政府教育處指出，竹市營養午餐2016年起凍漲至今，目前餐費為國小每生每餐40元、國中每生每餐43元。由於民生物價、基本工資上漲，日前宣布112學年度起國小餐費增至50元、國中增至55元，市府補助增加，家長負擔每餐也從5元增至10元。

新竹市議會民進黨團今天開記者會，表示樂見市府提高營養午餐費用，但質疑市府決策過程，且家長額外將新增1學年1000元費用，呼籲應由新竹市政府全額補助才對。

市議員楊玲宜直言，已有家長反映每學期本就要負擔860元基本燃料費，之後還要再增加500元，「既然市府要編列經費了，為何又要加重家長負擔？」她還強調，2016年至2022年即便物價指數上漲，但前市長林智堅仍堅持凍漲，從沒將成本轉嫁家長。

市議員陳建名表示支持營養午餐升級，讓菜色更營養均衡，但自己是現任國小家長會長，但從未收到市府的溝通與徵詢；市議員劉康彥則擔心，市府還打算制定「午餐費用訂定參考原則」，唯恐是利用制度製造都會區與偏鄉學校的差距。

「不需要跟家長多少1年1000元的費用。」市議員曾資程、鄭美娟與劉彥伶也認為，高虹安選前提出0至6歲市府養，但高虹安現在卻要「家長出一點、市府多一點」，如果家長生育2、3位，每一年將多增加2、3千元的營養午餐費，負擔相當驚人。

高虹安回應強調，從前市府林智堅任內，市府每學期就已經向家長收取860元費用，並非全面免費；今年因應物價飛漲，朝「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，今年追加2100萬元，明年後每年度增加5000萬元補助因應。