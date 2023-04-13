穿青蛙裝視察桃園防汛工程 張善政：踩不到爛泥很乾淨

颱風季汛期將至，桃園龜山工業區以往逢雨必淹，市長張善政今前往視察防汛工程，聽取水務局簡報，並穿著青蛙裝進入雨水下水道勘察清淤情形，並表示，視察這麼多工程，第一次視察下水道，但確定腳踏的是混凝土，沒有爛泥，代表都有清除乾淨。

水務局說明，龜山工業區年產值高達6千多億元，過去經常發生淹水災情，市府爭取營建署補助6399萬元建設雨水下水道工程，完工後已可將水順利排入東門溪，汛期前已辦理排水系統清疏及完成6座智慧監控抽水機組盤點。

張善政表示，目前此處的雨水下水道已使用智慧裝置監控，剛實地勘查，都有到位，透過平板電腦，可以看到在下游4~500公尺的地方水位的高低，所以經過確認，清淤和系統運作都沒有問題。

面對未來汛期來臨，張善政說，水務局在三月底，已經開了防災因應會議，對於防災物資，包括沙袋、抽水機，以及可能淹水的地方，先做好定位，不要淹水才把抽水機開過去。雃桃園許多重要的埤塘，也會開始做防汛操作，希望可以發揮作用。