新竹市海山漁港要有魚貨直銷站了 今開工動土明年6月啟用

新竹市海山漁港是竹市2大漁港之一，且位處西濱快速道路及17公里海岸線經香山地區的交通觀光樞紐，市府向中央漁業署爭取經費共投入4841萬元新建魚貨直銷站，今天舉行開工動土典禮，預計明年6月啟用。市長高虹安期盼魚貨直銷站再帶動觀光人潮。

海山漁港港籍的漁船約80多艘，漁港也以定置網漁業聞名。漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每天現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，新鮮的野生漁獲滋味，廣受遊客喜愛。

新竹市政府爭取到漁業署500多萬元經費，共投入4841萬元將在港邊空地興建魚貨直銷站，建築設計打造曲面頂棚，直銷站空間也將邀定置網業者及一般零售魚貨販賣業者進駐，除了保障漁民生計外，也希望提供香山區或觀光遊客採買新鮮漁獲的場所。

高虹安與多名議員、漁業署與海巡署代表今天都受邀參與海山漁港魚貨直銷站開工典禮，焚香祝禱祈求工程如期如質進行。高虹安說，海山漁港魚貨直銷站完工後將大幅增加漁民販售魚貨的空間，也將規畫食魚教室，兼具觀光休憩與生態教育功能。

高虹安也提到，海山漁港鄰近17公里自行車海岸線、香山濕地與那魯灣部落等，可以欣賞到無敵海景與落日美景，目前海山港路人行環境也正在改善，希望未來能一氣呵成成為新竹市重要觀光廊道，屆時新完工的魚貨直銷站也可替漁港創造經濟價值。