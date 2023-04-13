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新竹新夜市開幕第一天就塞爆 打卡還送折抵券
位於新竹縣芎林鄉的文山夜市昨晚開幕湧入大批人潮，不少都是新竹各鄉鎮的民眾前來嘗鮮，甚至出現停車場及周邊道路都被塞爆的情況，還有當地居民開車返車都被塞在路上動彈不得引起抱怨，不過也有不少遊客大讚夜市攤位多、美食好吃；夜市管理單位則承諾將改進，給消費者更好的逛街體驗。
文山夜市是芎林第一間夜市，每周三營業，地點就位於文山路的新竹縣農會前廣場，夜市開幕口號打出要成為全新竹最大的週三夜市，目前新竹地區周三營業的夜市還有位於新竹縣新埔鎮的新埔夜市及新竹市的青草湖夜市。
12日晚夜市第一天營運，天還未暗就湧入不少民眾，不過民眾也抱怨，夜市垃圾桶太少，以及廁所不足的問題，也有民眾認為夜市出入口與停車場動線管理不佳，使得大量人車塞在周邊道路上幾乎動彈不得，就連新竹縣議員鄭昱芸都在返家途中被塞在路上，更在臉書呼籲遊客「給居民一條回家的路」。
不過因是當地芎林首次有大型夜市進駐，也讓不少民眾感到方便，夜市管理單位也表示，接下來到5月底前的營業日，都將發送限量折抵券，只要在現場打卡或按讚粉絲專頁，就可獲得30元夜市抵用券，夜市也會針對民眾建議部分進行改善。
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