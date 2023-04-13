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影／被說「撞臉」啦啦隊女神李多慧 高虹安首度回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
樂天桃猿啦啦隊女孩李多慧抵台。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿啦啦隊女孩李多慧抵台。圖／樂天桃猿提供

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）加盟中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，成為樂天女孩一員。但近日有網友說李多惠「撞臉」新竹市長高虹安，引發話題，高虹安今天首度作出回應表示「蠻有趣的」，但希望大家不要認真「戰說像不像，或是拿女生長相做文章」，應該輕鬆以待。

李多慧近日來台開始與啦啦隊員一起練舞，她的精緻甜美長相、纖細身材受到粉絲、球迷熱烈討論，針對近日被台灣網友直言「長得像高虹安」，有粉絲轉發媒體貼文直言「差很多吧……」， 李多慧也在IG轉發該動態，顯示有注意到這則台灣新聞。

高虹安今天出席海山漁港魚貨直銷中心開工典禮後受訪，被問到被網友稱「撞臉」李多慧。她笑說，這幾天遇到路上蠻多民眾聊到這件事，「覺得蠻有趣的，怎麼會有這樣的（長相）比較，變成熱門的新聞。」

高虹安說，在李多慧來台之前，自己就相當關注她在韓國應援舞蹈片段非常厲害，也跟隨行秘書講說，不只職業運動有洋將，啦啦隊也開始引入國外優秀的啦啦隊員。」

針對兩人被網友指說長相神似，引發網路熱議。高虹安認為，不要認真「戰」說到底像說不像或是拿女生長相做文章，這些都比較不好，應該要輕鬆以對看待，自己非常歡迎李多慧來台強力應援，相信她的技術，會讓大家非常驚艷。

新竹市長高虹安被網友指撞臉啦啦隊女神李多慧。本報資料照
新竹市長高虹安被網友指撞臉啦啦隊女神李多慧。本報資料照

高虹安 李多慧

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