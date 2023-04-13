祭鐵碗！楊文科宣布強勢拆農地工廠違建 最快下周拆湖口五間倉庫

新竹縣政府為遏止農地工廠(倉庫)違章，在地方強烈反映下，新竹縣長楊文科決定強勢執法，近期召集相關單位，決議針對限期未改善的違章強制拆除，其中有5處鐵皮工廠違建倉庫位於湖口，已超過限改時間，預計下周開始強制拆除。

楊文科近期與新竹縣府工務處、地政處及農業處等相關局處開會，決議針對限期未改善的違章強制拆除，並責成工務處未來主動函請各公所定期查報農地違章案件，一旦發現施工中農地違章，就立即勒令停工，並強制排定拆除。

楊文科說，「希望儘早遏止違章猖獗，公權力不容挑釁，縣府遇到不公不義，絕不行政怠惰，做對的事，展現執行力」，預計下周開始執行拆除作業，違法業者請立即自行拆除，讓鄉親生活安全無死角。

工務處為加強主動查報力度，將每月函請各公所只要發現施工中農地違章案件立即回報，並限期30天自行拆除，未改善者本處將依輕重緩急列管，排入拆除期程，盼盡速解決新竹縣農地違章亂象。

工務處指出，湖口鄉公所查報該地區5處鐵皮工廠倉庫，經查土地皆為農地，實屬違建，經通知地主目前皆已超過限改時間，預計下周開始強制拆除，未來也會加強監管力道，加大農地巡查和檢查力度，及時發現並處理。

另外，地政處就今年增加的農地違章案件，將限期3個月改善，並依法裁罰6萬以上30萬以下罰鍰，按次累加裁罰，如經3次查驗未改善，立即斷水斷電，如強制執行拆除作業後，費用將由所有權人負擔，經限期繳納逾期不繳納者，移送行政執行署強制執行。